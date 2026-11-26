Angelina Jolie y Brad Pitt alcanzaron un acuerdo para resolver la demanda por la venta de su antigua bodega de vinos en Francia. La disputa legal terminó destapando las acusaciones de comportamiento abusivo por parte del actor estadounidense.

"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto", declararon los representantes de Jolie y Pitt en un escueto comunicado difundido en la prensa estadounidense. Los términos económicos del acuerdo no fueron revelados y ambas partes retiraron sus respectivas demandas.

El origen del conflicto

La batalla legal comenzó en 2022 en un tribunal de Los Ángeles, cuando Pitt demandó a Jolie por querer vender sin su consentimiento su parte del viñedo Château Miraval. La pareja había comprado la propiedad a partes iguales en 2008 por 45 millones de euros.

El actor exigía 35 millones de dólares en concepto de daños. Consideraba que la actriz había roto un acuerdo por el que se comprometieron a no vender sus acciones sin conocimiento del otro.

Las acusaciones de abuso

La protagonista de Maléfica respondió con una contrademanda. Allí acusó a su exmarido de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California en 2016.

Según la versión de Jolie, ese incidente fue determinante para que solicitara el divorcio. Tras lo ocurrido, Pitt fue investigado por el FBI por un presunto abuso de menores. Sin embargo, las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él.

Durante el proceso, la actriz también acusó a su expareja de intentar silenciarla y de utilizar la demanda para encubrir errores que, según ella, cometió durante el matrimonio.

La cronología de la pareja

Pitt y Jolie se conocieron durante el rodaje de "Mr. & Mrs. Smith", estrenada en 2005. El mismo año, Pitt se separó de Jennifer Aniston.

Su romance se hizo público entonces y se casaron en 2014 en la propia bodega francesa. Tras una relación tormentosa, un juez les declaró oficialmente solteros en 2019. El acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales de 2024.

Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.