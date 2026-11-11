En medio de la exposición mediática que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, Brad Pitt se animó a decir quién era para él la actriz más hermosa de todos los tiempos. Fue en 1996, en una entrevista con la revista Tiger Beat. Allí el actor contó que para él la mujer más linda del cine era Dianne Wiest.

"La belleza va más allá de la apariencia"

Pitt aprovechó la pregunta para reflexionar sobre qué significa la belleza en el cine. "Cuando mirás a alguien, ¿te quedás solo con su apariencia? Es apenas una primera impresión. Después está esa persona cuyo físico no te llama la atención, pero charlás con ella y de repente se convierte en lo más hermoso del mundo", expresó.

Y agregó: "Los mejores actores no son los que están considerados símbolos por su atractivo. Te diré quién es mi actriz favorita: Dianne Wiest. Para mí, ella es la mujer más hermosa de la historia del cine".

Quién es Dianne Wiest

Dianne Wiest es una actriz estadounidense de 78 años, ganadora de dos premios Oscar. Se llevó las estatuillas por "Hannah y sus hermanas" y "Balas sobre Broadway", ambas dirigidas por Woody Allen.

A lo largo de su carrera brilló tanto en teatro como en cine. Participó en películas como "Eduardo Manostijeras", "Yo soy Sam" y "La rosa púrpura de El Cairo". Su versatilidad para pasar de la comedia al drama la convirtieron en una de las intérpretes más respetadas de su generación.

La admiración por el talento

La elección de Pitt no fue solo por la apariencia. Wiest construyó una carrera sólida lejos de los estereotipos de "símbolo sexual", algo que el actor valoró especialmente. En sus declaraciones de 1996, Pitt dejó claro que su admiración pasaba por el talento y la presencia escénica de la actriz, no por el físico.