La obra “Antes de partir, quiero bailar” se presentará este viernes de septiembre a las 21.30 en Ámbito Histrión, ubicado en Chubut 240 de Neuquén. Se trata de una propuesta de teatro físico que sigue el viaje de ocho mujeres y utiliza el lenguaje corporal como principal herramienta para contar una historia atravesada por la emoción, la fortaleza y la resiliencia.

En diálogo con La noche cae, la radio se enciende, programa que se transmite por AM550, la actriz Alejandra Kasjan brindó detalles de la obra y destacó la particular manera en que la propuesta construye su relato a través del movimiento y la expresión corporal. La puesta busca generar una conexión directa con el público e invitarlo a reflexionar sobre sus propias experiencias.

Ocho mujeres protagonizan un viaje atravesado por el movimiento, la emoción y la resiliencia.

La obra propone un viaje simbólico en el que las protagonistas cargan sus propias “valijas”, una imagen que funciona como disparador para pensar aquello que cada persona lleva consigo. Desde una mirada poética y corporal, “Antes de partir, quiero bailar” plantea un homenaje a la fortaleza femenina y a la capacidad de atravesar diferentes momentos de la vida sin perder el deseo de seguir adelante.

La propuesta también recibió menciones especiales del jurado del 38° Selectivo Provincial de Teatro. Entre los reconocimientos se destacó la dirección de Carlos Barro y la interpretación de ensamble del Grupo Experimental Escénica TeaDanz, consolidando el reconocimiento artístico de la puesta dentro de la escena teatral provincial.

La obra recibió menciones especiales en el 38° Selectivo Provincial de Teatro.

Las entradas pueden reservarse al +54 9299 637-5653 o a través del sitio web de Ámbito Histrión. La invitación de la obra es también una pregunta abierta para quienes se sienten frente al escenario: ¿qué cargás en tu valija?