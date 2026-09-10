Después de su primera presentación, el ciclo “Gira Mágica en Vivo” prepara una nueva edición para este sábado a las 21, con una propuesta pensada para quienes quieran disfrutar de una noche diferente alrededor de la música. En esta oportunidad, el recorrido estará organizado en cuatro temáticas musicales que serán distintas a las abordadas durante el primer encuentro.

Gabriel Pellegrini, profesor y director del programa Pellegrini Musical, brindó detalles sobre esta nueva edición en el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550. Durante la entrevista explicó las características de una propuesta que busca que el público no sea solamente espectador, sino que tenga la posibilidad de involucrarse y participar del recorrido musical.

La propuesta invita al público a escuchar, disfrutar y también participar durante la noche.

La segunda edición propone nuevamente “ver, escuchar y, si quieren, participar”, con un recorrido por diferentes momentos y estilos de la historia de la música. Las cuatro temáticas seleccionadas permitirán descubrir nuevas canciones y referencias, al mismo tiempo que se genera un espacio para compartir y disfrutar en vivo.

El encuentro se realizará en Pellegrini Concert, ubicado en avenida Pellegrini 1590, planta alta. La organización invitó a quienes participaron de la primera edición y a nuevos espectadores que quieran sumarse a esta experiencia musical.

El derecho de espectáculo tiene un valor de $15.000 y las reservas se realizan únicamente por WhatsApp al 341-3592601. La propuesta busca consolidarse como un ciclo que combine música, historia y participación en cada encuentro.