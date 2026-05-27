El reconocido cantante y compositor argentino César "Banana" Pueyrredón se presentará el próximo 29 de mayo en el histórico Cine Teatro Español de Neuquén con su espectáculo “Fiesta Romántica”, una propuesta que promete emocionar al público con las canciones más icónicas de su carrera.

El show comenzará a las 21 horas y marcará el regreso del artista a la ciudad de Neuquén, donde repasará grandes clásicos que atravesaron generaciones y se transformaron en verdaderos himnos del amor. Temas como “Conociéndote”, “Toda una noche contigo”, “No quiero ser más tu amigo”, “Mi buen amor” y “Cuando amas a alguien” formarán parte de una noche cargada de recuerdos, emociones y romanticismo.

El artista argentino traerá al escenario clásicos que siguen vigentes en el corazón del público.

Durante una entrevista con el programa "Tardes De Primera" que se transmite por CN 24/7 previa a su llegada, el artista expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público neuquino: “Va a ser una noche muy emocionante. La música no tiene fecha de vencimiento y las canciones siguen vivas en la gente”, aseguró.

Con más de cinco décadas de trayectoria, César “Banana” Pueyrredón continúa vigente gracias a una obra musical que marcó historias de amor, encuentros y reconciliaciones en miles de personas. En la charla, el músico recordó anécdotas de fanáticos que incluso retomaron relaciones gracias a sus canciones.

El histórico Cine Teatro Español recibirá una velada cargada de emoción y recuerdos.

El espectáculo “Fiesta Romántica” también incluirá momentos especiales con arreglos sinfónicos proyectados en pantalla, recreando parte del emotivo homenaje realizado por el artista junto a la Filarmónica de Costa Rica por los 50 años de “Toda una noche contigo”. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticket Way y en los puntos de venta habilitados de Flipper. La presentación en el Cine Teatro Español promete convertirse en una de las noches más emotivas del año para los amantes de la música romántica en Neuquén y la región.

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