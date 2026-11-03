La expectativa por la nueva película de James Bond "007", con la dirección de Denis Villeneuve, y por saber quién ocupará los zapatos del icónico espía continúa creciendo. Si bien aún no hay una confirmación oficial, se filtró el nombre del actor británico Callum Turner como el candidato elegido.

La primicia de Roger Friedman

El periodista estadounidense Roger Friedman aseguró este lunes que Callum Turner fue el elegido para interpretar al espía en la nueva saga de James Bond de MGM Studios. El anuncio sería oficial en los próximos días. El dato no es menor: en 2005, Friedman dio la primicia de que Daniel Craig iba a ser el agente 007 en las últimas películas.

La producción más esperada

La producción de James Bond es una de las más esperadas y comentadas desde que Amazon MGM adquirió el control creativo total de la franquicia en febrero. La elección de Denis Villeneuve como director también fue seguida por la prensa de Hollywood. El proyecto no estuvo en marcha previamente por diferencias creativas con los creadores de la franquicia, que fue adquirida por 8.500 millones de dólares en 2022.

Las pruebas de cámara

De acuerdo con la información de portales internacionales, el director se encuentra realizando las últimas pruebas de cámara con los actores preseleccionados para interpretar al agente 007.

Entre ellos se encuentran Callum Turner como favorito, Jack Lowden, actor de Dunkerque, y Josh O'Connor, protagonista de Challengers.

Finalmente, los rumores indican que Villeneuve apostó por Callum Turner.

La renuncia que alimentó los rumores

Un dato que llamó la atención de la prensa fue que Turner habría renunciado a la dirección de TwentyTwo Films, la compañía de producción que fundó con su esposa Dua Lipa en 2025.

El gesto fue interpretado como un intento de "liberar su agenda" para enfocarse en el proyecto.

El posible rol de Dua Lipa

El periodista Friedman también deslizó la posibilidad de que Dua Lipa interprete la canción oficial del film. Además, mencionó que podría tener una breve participación como "Chica Bond" o un cameo.