En marzo de 2018, la tranquila ciudad de Salisbury, en el sur de Inglaterra, se convirtió en escenario de un ataque con armas químicas cuando Sergei Skripal, exagente doble ruso, y su hija Yulia fueron encontrados inconscientes en un banco público. La investigación reveló que agentes de inteligencia rusos habían aplicado el agente nervioso Novichok en la manija de la puerta de la casa de Skripal. El ataque dejó a ambos en estado crítico, junto con un oficial de policía que acudió al lugar, aunque los tres lograron recuperarse.

Cuatro meses después del ataque contra los Skripal, Dawn Sturgess, una madre de tres hijos de 44 años, murió tras exponerse al veneno. Su pareja había encontrado un frasco de perfume falsificado que los espías rusos habían utilizado para contrabandear el agente nervioso de grado militar al país y luego descartaron sin consideración por el peligro que representaba. La investigación determinó que el frasco contenía suficiente veneno para matar a miles de personas.

El juez Anthony Hughes, quien presidió la investigación pública presentada, concluyó que existe evidencia abrumadora de la participación del Estado ruso en el operativo. "He concluido que la operación para asesinar a Sergei Skripal debe haber sido autorizada al más alto nivel, por el presidente Putin", afirmó Hughes en su informe. El magistrado señaló que un equipo de oficiales de inteligencia militar del GRU ejecutó el intento de asesinato contra Skripal, quien había vendido secretos rusos a Gran Bretaña y se había mudado allí tras un intercambio de espías en 2010.

Las acciones "asombrosamente imprudentes" de los perpetradores significan que los asesinos enviados, sus superiores del GRU y quienes autorizaron el ataque, incluido Putin, tienen responsabilidad moral por la muerte de Sturgess, determinó Hughes. El gobierno británico anunció nuevas sanciones contra la agencia de inteligencia GRU y convocó al embajador ruso por lo que calificó como una "campaña continua de actividad hostil" de Moscú. Rusia ha negado sistemáticamente cualquier participación en el incidente.