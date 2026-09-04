La película Mochila de Plomo, estrenada en 2018 y dirigida por Darío Mascambroni, volverá a proyectarse este viernes a las 19 en Casa de las Leyes, en una oportunidad para reencontrar al público neuquino con una historia que combina drama, vínculos familiares y una mirada sobre la violencia y la falta de contención. El film sigue a Thomás, un chico de 12 años que atraviesa una situación límite cuando el hombre que mató a su padre sale de prisión y comienza a recorrer las calles del pueblo con un arma en su mochila.

“Mochila de Plomo” cuenta la historia de Thomás, un niño de 12 años atravesado por secretos familiares y violencia.

Darío Mascambroni, director de la película, brindó detalles de la propuesta en diálogo con el programa “La segunda mañana”, que se transmite por AM550, donde explicó que la historia no busca centrarse exclusivamente en una posible trama de venganza, sino en las preguntas que surgen cuando un niño intenta descubrir aquello que su familia nunca le contó. El realizador señaló que la película está inspirada en un hecho familiar ocurrido cuando él era chico, aunque aclaró que los acontecimientos no sucedieron exactamente de esa manera. Con el paso de los años, aquella experiencia terminó transformándose en el punto de partida de Mochila de Plomo.

Durante la entrevista, Mascambroni también destacó el vínculo que la película logró establecer con niños y adolescentes. El film recorrió festivales, fue proyectado en escuelas de distintas partes del país y también llegó a instituciones educativas de otros países. Para el director, recibir las opiniones de espectadores cercanos a la edad de los protagonistas fue fundamental para evaluar qué tan cerca había logrado llegar la película a los temas que buscaba poner en discusión.

La película se estrenó en 2018 y tuvo un destacado recorrido por festivales nacionales e internacionales.

El realizador recordó además que el proyecto fue filmado con cámaras digitales de cine y que obtuvo financiamiento a través de un concurso que permitió contar con equipamiento profesional. Más de 100 personas participaron directa e indirectamente de la producción. A ocho años de su estreno, Mochila de Plomo mantiene un importante recorrido: pasó por festivales, fue adquirida por Amazon para distintos países y actualmente puede verse en Flow y YouTube, donde acumula casi tres millones de reproducciones.

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