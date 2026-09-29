Después de un comienzo de año marcado por presentaciones en distintas ciudades y el reencuentro con el público, Audiostoners llegará por primera vez a Neuquén para ofrecer un show este viernes 2 de octubre. La presentación será en Mood Live y formará parte de una intensa agenda de recitales que la banda desarrollará durante ese mes.

El espectáculo tendrá como eje la obra de Chris Cornell y recorrerá distintas etapas de su trayectoria musical. El repertorio incluirá canciones de Audioslave, Soundgarden y Temple of the Dog, además de composiciones correspondientes a su carrera como solista.

El repertorio incluirá canciones de Audioslave, Soundgarden y Temple of the Dog.

Según la propuesta del grupo, el show buscará combinar potencia y sensibilidad, con interpretaciones que mantengan el espíritu de las canciones originales. De esta manera, Audiostoners propone un nuevo encuentro con una obra que continúa vigente para varias generaciones de seguidores del rock.

La presentación será el viernes 2 de octubre desde las 21, en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, ciudad de Neuquén. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Protickets.com.ar o de forma presencial en la boletería del establecimiento.

Las entradas se pueden adquirir online o en la boletería de Mood Live.

Quienes opten por comprar las entradas de manera presencial podrán acercarse a la boletería de Mood Live. La atención es de martes a sábado de 10 a 14 y de miércoles a domingo de 19 a 23.