Los Espíritus regresan a Neuquén para presentarse este sábado 26 de septiembre en Mood Live, en una noche que tendrá como protagonista a una de las bandas destacadas de la escena nacional. El grupo liderado por Maxi Prietto llevará a la ciudad su particular fusión de rock, blues, psicodelia y ritmos latinoamericanos.

La presentación llega en el marco de una etapa de intensa actividad para la banda, que continúa recorriendo el país y proyectando su música hacia nuevos escenarios. Durante 2026, Los Espíritus fueron reconocidos con el Diploma al Mérito de los Premios Konex, además de realizar una gira conjunta con Camionero, regresar a los escenarios de México y anunciar una gira europea.

Maxi Prietto lidera la formación, una de las propuestas destacadas de la escena musical nacional.

Uno de los ejes del presente artístico del grupo es “Camina”, su nuevo EP y el primer material discográfico publicado desde La Montaña, de 2023. El trabajo reúne tres canciones: “Camina”, “Caro” y “Chopp al Hielo”, con distintas expresiones de ese universo sonoro que caracteriza a la banda.

El EP comienza con “Camina”, atravesada por una psicodelia latina de los años 70, mientras que “Caro” propone una cadencia blusera y nocturna. El material se completa con “Chopp al Hielo”, una canción que profundiza el clima de noche, calle y desahogo que forma parte de la identidad artística de Los Espíritus.

El show será en Mood Live, con apertura de puertas a las 20 y entradas disponibles para el público.

El show en Neuquén será el sábado 26 de septiembre en Mood Live, ubicado en Mtro. González 40. La apertura de puertas está prevista para las 20 y la venta de entradas en puerta comenzará a las 21. La venta general se encuentra habilitada a través de Protickets y en la boletería del espacio.