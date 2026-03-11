La ceremonia de los Oscar 2026 promete una noche cargada de emoción, música en vivo y grandes homenajes a figuras del cine. La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre, en Hollywood, y combinará tributos a leyendas de la industria, reencuentros entre elencos y números musicales inspirados en algunas de las producciones más comentadas del último año.

La gala estará conducida por el comediante Conan O’Brien, quien será el encargado de guiar una ceremonia que buscará equilibrar emoción, nostalgia y espectáculo. En Argentina, el evento podrá seguirse en vivo a través de TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max desde las 20.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras del cine fallecidas durante el último año. Entre los homenajes que se preparan, se destaca la posibilidad de que Barbra Streisand suba al escenario para interpretar un número especial dedicado a Robert Redford, una de las grandes leyendas del cine estadounidense que murió en septiembre de 2025 a los 89 años.

El tributo tendría un fuerte componente simbólico: ambos compartieron pantalla en la recordada película The Way We Were, una historia que marcó a toda una generación de espectadores y consolidó la química artística entre los dos intérpretes. La propia Streisand ya protagonizó un momento memorable en la historia de la gala cuando interpretó ese mismo tema en la ceremonia de 2013.

Otro de los homenajes estará dedicado al director y actor Rob Reiner, fallecido en diciembre de 2025 junto a su esposa Michele Singer Reiner. Para recordarlo, volverán a compartir escenario Billy Crystal y Meg Ryan, quienes rememorarán su trabajo con el cineasta en la icónica comedia romántica When Harry Met Sally.

La ceremonia también celebrará aniversarios de películas que dejaron huella en la cultura popular. Uno de los reencuentros más comentados será el del elenco de Bridesmaids, la comedia que cumple 15 años desde su estreno. En el escenario estarán Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne y Ellie Kemper, quienes recordarán el impacto que tuvo la película dirigida por Paul Feig.

Para Byrne, la reunión tendrá un significado especial: la actriz llega a la gala con su primera nominación al Oscar por su actuación en la película If I Had Legs I’d Kick You, lo que convierte el momento en un doble festejo.

La música también tendrá un rol central durante la ceremonia, con números especialmente diseñados a partir de dos producciones destacadas del año. Uno de ellos estará inspirado en Sinners, el drama de vampiros dirigido por Ryan Coogler, que además logró la mayor cantidad de nominaciones de esta edición.

Ese segmento incluirá una interpretación en vivo de la canción I Lied to You, con la participación del actor Miles Caton y el compositor Raphael Saadiq, junto a artistas invitados como Misty Copeland, Buddy Guy, Brittany Howard y Shaboozey.

Otro número musical estará dedicado a la producción animada KPop Demon Hunters, que presentará una puesta en escena con instrumentistas y danza tradicional coreana inspirada en el folclore que atraviesa la historia del film. Luego, las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Reri Ami interpretarán el tema nominado Golden.