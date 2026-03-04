El reconocido guitarrista y referente del blues argentino, Miguel Don Vilanova, conocido popularmente como "Botafogo", se presentará el próximo 9 de abril en la ciudad de Neuquén con un recital en Mood Live.

Miguel Vilanova, considerado uno de los músicos más influyentes del género en el país, llega con una propuesta que recorrerá las principales etapas de su carrera solista. El show incluirá un repaso por discos emblemáticos como Trío (1995), Botafogo y Amigos (1997), Cambios (1998)Live in Hollywood y (1999), trabajos que consolidaron su estilo y proyección internacional.

A lo largo de su trayectoria, Botafogo compartió escenario con figuras centrales del rock nacional y se convirtió en una referencia ineludible del blues argentino, combinando virtuosismo, identidad propia y una fuerte impronta escénica.

El recital comenzará a las 21:00 horas, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 20:00. Las entradas se encuentran disponibles a través del link en la biografía de protickets.arg y también en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40. La boletería funciona de miércoles a domingo, de 19:00 a 23:00.