En medio de la expectativa por su regreso a los escenarios locales con dos shows íntimos en Niceto, el 31 de marzo y 1 de abril, Usted Señálemelo anuncia la etapa nacional de la gira “Términos & Condiciones”. Entre el 14 y el 22 de agosto, el trío irá al reencuentro del público argentino para presentar su disco en Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza y Neuquén.

Usted Señálemelo anuncia seis fechas muy esperadas por su público argentino. Producida por DF Entertainment, esta etapa nacional los llevará durante el mes de agosto por escenarios emblemáticos de Argentina, completando el ciclo que abren sus shows en Niceto para mañana y pasado mañana. Se trata de una gira de regreso a las bases, donde el trío apuesta por formatos más íntimos que permitan una mayor cercanía con el público y un vivo que expande el universo conceptual de su último disco.

El recorrido comenzará el 14 de agosto en el Club Paraguay de la ciudad de Córdoba, continuará el 15 de agosto en la sala HUB en Santa Fe y cerrará el paso por la provincia con una fecha más masiva en el Bioceres Arena en Rosario el 16. Le seguirán la noche del 19 de agosto en el salón Hugo Espectáculos de San Juan, el 21 en el Auditorio Bustelo de Mendoza, y el 22 en el Mood Live de Neuquén. A tres años de la gira de Tripolar, el reencuentro llega en un momento clave de su evolución artística. La venta general comenzará el 7 de abril a las 14:00 a través de protickets.com.ar.

Cuáles son las fechas:

14 de agosto – Club Paraguay (Córdoba)

15 de agosto – HUB (Santa Fe)

16 de agosto – Bioceres (Rosario)

19 de agosto – Hugo Espectáculos (San Juan)

21 de agosto – Auditorio Bustelo (Mendoza)

22 de agosto – Mood Live (Neuquén)

Con “Términos & Condiciones”, su cuarto álbum de estudio, Usted Señalemelo profundiza un corrimiento que ya se venía insinuando en sus últimos lanzamientos: una búsqueda más electrónica en lo sonoro y más decididamente conceptual, donde cada decisión está medida al detalle. Producido junto a Rafa Arcaute y Lamadrid, el disco construye un universo donde conviven el pulso de la pista, la tensión contenida y una sensibilidad que se despliega en capas, alejándose de fórmulas previsibles.

En ese recorrido, las canciones trabajan sobre los vínculos, el deseo y las contradicciones del presente y esa misma propuesta encuentra en el vivo su punto de expansión: un espacio y un momento donde el concepto termina de cobrar cuerpo. Con la dirección creativa de Sofía Malamute, el trío apuesta por depurar al máximo como forma de foco: a la estética monocromática de esta nueva era y a la comunicación formulaica que juega con el título del trabajo, se suma la decisión de volver a conectar con sus fans bien de cerca, sin mediaciones ni distracciones.

Con una trayectoria que ya lleva más de una década, Usted Señalemelo se consolidó como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa en español, sosteniendo una incansable transformación pero desde una total fidelidad a su proyecto, mudando de piel para seguir siendo los mismos. Imperdible reencuentro con el trío favorito de la música argentina contemporánea.