Cómo será el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en Palermo: horarios, artistas y todo lo que hay que saber

El papa León XIV protagonizará este martes 10 de noviembre una de las actividades más esperadas de su visita a la Argentina: una vigilia de oración con jóvenes que se realizará desde las 20:15 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro reunirá a participantes de entre 15 y 35 años y combinará música en vivo, testimonios y una celebración religiosa centrada en la esperanza, la inclusión y el acompañamiento de las nuevas generaciones.

La convocatoria comenzará varias horas antes de la llegada del Sumo Pontífice. Los accesos al público estarán habilitados desde las 12, mientras que a partir de las 16 se desarrollarán distintas actividades de animación y espectáculos musicales.

Entre los artistas confirmados se encuentran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, quienes formarán parte de la propuesta musical que acompañará la previa de la vigilia.

La actividad se extenderá hasta las 22 y contará con un importante despliegue organizativo para ordenar el ingreso, la circulación y la desconcentración de miles de personas en las inmediaciones de las avenidas Del Libertador y General Sarmiento.

Quiénes pueden participar

El encuentro está destinado a jóvenes de entre 15 y 35 años, cumplidos al día de la actividad. Para participar fue necesario realizar una inscripción previa, que incluyó una verificación por correo electrónico, la aprobación del registro y la posterior asignación de un sector.

En el caso de los adolescentes de 15 años, la participación requiere integrar un grupo registrado por una persona mayor de 18 años. A partir de los 16 años, los interesados pudieron inscribirse de manera individual. Desde el 1 de noviembre, los participantes recibieron un código de acceso que permite ingresar al sector asignado mediante la presentación de un código QR.

La organización dispuso sectores reservados para quienes completaron el registro, aunque también habrá espacios destinados al público general.

Música, oración y un mensaje de esperanza

La vigilia tendrá como eje la frase bíblica: «¡Ánimo, levántate! Él te llama», una exhortación de Jesús a Bartimeo que busca transmitir un mensaje de esperanza, confianza y compromiso con los demás.

La propuesta pastoral apunta a poner en el centro las realidades que atraviesan las nuevas generaciones: las dificultades para proyectar el futuro, las incertidumbres laborales y educativas, los vínculos personales, las fragilidades y la búsqueda de espacios de pertenencia.

En ese contexto, León XIV buscará transmitir un mensaje de acompañamiento y aliento, invitando a los jóvenes a reconocerse como protagonistas de la sociedad y de la vida de la Iglesia.

La convocatoria también pone el foco en la solidaridad, la inclusión y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad o quedan al margen de sus comunidades.

Cómo estará organizado el predio

El público se distribuirá sobre la avenida Del Libertador, en un corredor que se extenderá hasta la zona de Olleros. El espacio contará con sectores delimitados, corredores de circulación y salida, puestos de hidratación, puntos de información, baños, asistencia sanitaria y espacios gastronómicos.

Además, se implementará un operativo especial de transporte y seguridad para facilitar tanto el ingreso como la desconcentración una vez finalizada la actividad.

Un lugar con historia para la Iglesia

El Monumento de los Españoles no fue elegido al azar. El predio tiene antecedentes vinculados con grandes celebraciones de la Iglesia católica.

En 1934 fue escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero realizado en América Latina. Aquella convocatoria contó con la participación del cardenal Eugenio Pacelli, quien por entonces se desempeñaba como secretario de la Santa Sede y años más tarde se convertiría en el papa Pío XII.

Décadas después, durante su primera visita a la Argentina, san Juan Pablo II también celebró una misa en ese lugar y recordó el histórico Congreso Eucarístico. La asistencia a aquella ceremonia fue estimada en dos millones de personas.

Esta noche, León XIV volverá a reunir a miles de personas en ese espacio emblemático, esta vez con una convocatoria especialmente dirigida a las nuevas generaciones.