La inesperada reacción de Cami Mayan al enterarse que Alexis Mac Allister espera un bebé

Si bien el tiempo pasó desde que Alexis Mac Allister decidió separarse de Cami Mayan, ella aún tiene muy presente el dolor por la ruptura. Es por eso que, luego de que se diera a conocer que él espera un bebé junto a Ailén Cova, se pudo conocer su reacción.

Es que luego de lo que fue la separación con Alexis Mac Allister, Cami Mayan ha logrado construir su carrera como influencer. Sin embargo, el dolor por la ruptura continuó, por lo que la noticia de las últimas horas volvió a pegarle donde más le duele.

Se debe a que el futbolista del Liverpool y la Selección Argentina anunció junto a Alién Cova, su pareja, que se encuentran a la espera de su primer hijo. Es por eso que la noticia logró enternecer a muchos, pero otros tantos decidieron poner el foco en cómo afectaría esto a la influencer que trabaja en Luzu TV.

Si bien la nota se la realizaron en LAM antes de que se diera a conocer esta noticia, ella habló sobre Alexis Mac Allister y cómo transita en avance de la causa judicial que comenzó en su contra por sus pertenencias: “Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido. Esperando”.

Por lo que el notero indagó: “Nos dijo algo muy cortito: le pregunté por el tema de las cajas, las cosas que habían faltado. Y me dijo que ‘mucho de lo que dicen es show’”. A lo que Cami Mayan se defendió: "Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores".

Y aseguró que tiene pruebas: “Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que había y las que me encontré. Está todo grabado”. Por lo que cerró ofendida con Ailén Cova y su ex: “Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, ni lo que hace el resto, pero hay gente sí es así”.