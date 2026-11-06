"La cena de los tontos" llega al Cine Teatro Español de Neuquén con Martín Bossi

Martín Bossi vuelve a encontrarse con el público de Neuquén y Cipolletti con "La cena de los tontos", la comedia que protagoniza junto a un elenco encabezado por Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. La gira tendrá funciones este jueves 5 y viernes 6 de noviembre en el Complejo Cultural Cipolletti, mientras que el sábado 7 y domingo 8 llegará al Cine Teatro Español de Neuquén.

La obra lleva dos años en cartel y, según contó el propio Bossi, ya convocó a 280.000 espectadores. Después de una extensa temporada en Buenos Aires y Mar del Plata, el elenco comenzó un recorrido por distintas ciudades del país. El actor destacó en diálogo con Tardes de Primera con Huguex Cabrera que estas presentaciones también representan una oportunidad de reencontrarse con espectadores que lo acompañan desde hace años.

El actor pasó por los estudios de 24/7 Canal de Noticias.

"Es una comedia tan hermosa", resumió sobre la propuesta, que definió como "un delirio total, hermoso". Bossi también destacó el trabajo de escritura y la respuesta que recibió durante las temporadas anteriores. "Dos años estuvimos con La cena de los tontos: 280.000 espectadores", señaló.

Las funciones en Cipolletti serán el jueves a las 20 y el viernes a las 20 y 22.30. En Neuquén, el Cine Teatro Español recibirá la puesta el sábado a las 20 y 22.30, y el domingo a las 19. Las entradas para todas las presentaciones se encuentran disponibles a través de Entrada Uno.

Bossi destacó el vínculo que construyó con el público de la región

Durante su visita, el actor recordó sus anteriores pasos por Neuquén y aseguró que conserva una relación cercana con las ciudades que recorre. "Me acuerdo de los lugares. Me acuerdo de todo", expresó al hablar de sus visitas anteriores. También contó que tiene un circuito habitual para salir a correr cuando llega a la capital neuquina, en la zona del casino por la senda construida junto a las vías.

La cercanía con los espectadores es uno de los aspectos que más valora de su trabajo. Bossi describió ese vínculo como "un lindo romance" y comparó el afecto del público con el de su propia familia. "La gente es como mi familia cuando yo era chico", dijo.

En ese sentido, también se refirió a la posibilidad de llevar una producción teatral de Buenos Aires a otras ciudades. "A mí no me gusta hablar del interior. Dicen: 'Gracias por venir al interior'. Yo hablo de grandes ciudades de mi país", sostuvo. Y definió la invitación a presentarse en la zona como "una gran oportunidad".

La comedia inicia una nueva etapa después de dos temporadas

La puesta está dirigida por Marcos Carnevale y cuenta con Bossi, Bermúdez y Fernández como sus protagonistas. La producción lideró la taquilla porteña y también tuvo una destacada temporada en Mar del Plata, donde recibió premios Estrella de Mar a Mejor Comedia, Mejor Actriz de Comedia para Laurita Fernández y Mejor Actor de Comedia para Martín Bossi.

Para Bossi, el recorrido de la obra se acerca a su cierre. "Está en las últimas. Ya es la oportunidad", comentó durante la entrevista. La gira nacional permite que el público de distintas localidades pueda verla antes de que termine esta etapa.

En Neuquén y Cipolletti, las funciones de noviembre marcarán una nueva escala de ese recorrido. El actor agradeció la posibilidad de regresar y dejó en claro que disfruta el contacto con los espectadores de la región: "Agradezco que me inviten a su ciudad".

La entrevista completa a Martín Bossi: