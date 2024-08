El humor y la actualidad por Martín Bossi antes de su actuación en Neuquén

Una visita de lujo tuvo este jueves el programa Tardes de Primera, que conduce Huguex Cabrera por Canal 24/7, que contó con la presencia del humorista, Martín Bossi.

El inigualable comediante llegó este jueves a Neuquén agregando una tercera función a las dos que estaban planificadas para este viernes 20.30 y sábado a las 20.30 y 22.45 en Casino Magic, sumando otra para el domingo a las 19 y 21.15.

Luego de una primera temporada exitosa, con un récord imbatible de público entre Buenos Aires y Mar del Plata, con más de 200.000 espectadores, Bossi, llegó a Neuquén para presentar su obra magistral de música, humor, danza y el innegable talento actoral con el que logra emocionar y entretener al público de principio a fin.

En la obra que presenta, Bossi anticipa que “hablamos de cosas que fuimos perdiendo. No es nostálgico. Hablar de la pérdida de la risa, del romanticismo, del amor, de la empatía. Recuperar el silencio, hacer silencio. Estar conectados con nosotros mismos”.

De muy buen humor, Martín Bossi, deslumbró en Tardes de Primera junto a Huguex.

“Recién estaba viniendo para el canal, escuchando en la radio una noticia sobre los colegios que quieren sacar el uso de los celulares. Me parece que está buenísimo. Que me perdonen los pibes. Pero, bien”, reflexionó.

Mira la nota completa acá:

“Que los pibes, en el lugar donde se aprende se desconecten y dejen de ser clientes un segundo de estos tres, cuatro muchachos que son dueños de esto. Haciendo que el mundo sea más pobre, menos culto”, criticó sobre los abusos del uso de los dispositivos.

En ese sentido, se autodefinió como “adicto” a las redes sociales y manifestó estar “bajo tratamiento”. “Me autodefiní adicto a las redes y me estoy haciendo un tratamiento. Estoy haciendo pequeños pasos de evolución con respecto a la adicción al celular. Que en realidad la adicción al celular es adicción a no estar presente”, explicó.

Bossi, bromeó y habló enserio sobre los cambios en la vida a partir de los celulares.

En tono gracioso, comentó que cuando “me levanto a hacer pis en la madrugada me propongo no mirar el celuar, ni de ida ni de vuelta al baño. Tampoco en la primera mañana”, aunque a veces siente que el celular lo invita a mirarlo. “Te mira ahí como diciendo, ¿no me vas a tocar? ¿Me vas a tocar a la mañana? Y yo lo miro y le digo… Claro, querés que te consuma una hora y me dejas los ojos así y arranco sin ver”, se ríe el comediante.

Además, se quejó de los algoritmos que le presentan todos los días temas recurrentes y de los cuales no quiere saber. “Vos imaginate, porque aparte yo tengo un algoritmo pelotudo”, dijo el humorista.

“Yo arranco ponele, lo primero que scrolleo, un perro fumando marihuana. Tres millones de vistas. Claro. Tenés a Favaloro hablando de cosas, una, nadie lo ve. Después, no tengo nada contra esta chica. Pero ¿por qué me aparece Emilia Mernes? No me lo puedo explicar. Mirá que no la quiero ni nombrar porque me aparece”, bromeó Bossi.

La entrevista siguió con mucho humor, risas y comentarios despampanantes que ya sacaron una sonrisa a muchos neuquinos y los invita a sumarse para ver este espectáculo de primer nivel, que estará presentándose este fin de semana en el Casino Magic.