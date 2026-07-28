La música de Charly García volverá a cobrar vida en un formato diferente. El próximo sábado 1 de agosto, a las 21, la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS) llegará al Cine Teatro Español de Neuquén con "Charly Sinfónico: Memoria del Rock Nacional", una propuesta que reunirá a cerca de 50 músicos y cantantes en escena para recorrer la trayectoria de uno de los máximos referentes del rock argentino.

En diálogo con La Segunda Mañana, por AM550, el director y fundador de la orquesta, Anderson Perea Da Silva, explicó que el espectáculo busca ir más allá de un simple tributo. "No queríamos hacer un concierto con todos los grandes éxitos, sino pensar desde qué lugar la orquesta podía homenajear a Charly", señaló.

Algunos miembros de la orquesta, de visita en el programa "Tardes de Primera".

El nombre del show también tiene un significado especial. Según explicó Perea Da Silva, "Memoria del Rock Nacional" juega con la idea de la memoria colectiva y con el papel que tuvo Charly García como cronista musical de distintas etapas de la historia argentina, especialmente durante la última dictadura. "Charly es memoria viviente del rock nacional y muchas de sus canciones atravesaron esa época", afirmó.

El concierto incluirá canciones de Sui Generis, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros y de la carrera solista del músico, con versiones originales especialmente adaptadas para la formación de la OORS. "No buscamos copiar los temas, sino crear nuestra propia lectura, con arreglos sinfónicos que respeten la esencia de cada obra", explicó el director.

El show reunirá a cerca de 50 músicos y cantantes en escena para recorrer las distintas etapas del ícono del rock argentino.

Uno de los rasgos distintivos de la agrupación es su formato híbrido, considerado único en el país. La propuesta integra una banda de rock, una orquesta de cuerdas, vientos y percusión, un coro de 12 integrantes y cuatro cantantes solistas, lo que permite ofrecer nuevas sonoridades a clásicos del rock nacional.

Perea Da Silva también destacó el funcionamiento autogestivo de la orquesta, integrada por más de 60 personas entre músicos, arregladores, producción y equipo técnico. Contó que la elección del repertorio se realiza de manera participativa mediante encuestas internas, donde los propios integrantes proponen y fundamentan las canciones que consideran imprescindibles.

La OORS combina banda de rock, orquesta, coro y solistas en una propuesta artística única en el país.

La presentación en Neuquén marcará un nuevo paso para una agrupación que lleva más de una década de trayectoria y que ha sido reconocida por su aporte a la cultura. Las entradas ya se encuentran a la venta de manera anticipada con ubicaciones numeradas para disfrutar de una noche que promete unir la potencia del rock con la riqueza sonora de una orquesta sinfónica.

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