Chiche Gelblung ya descansa en el cementerio de La Tablada tras la despedida en la sala velatoria de la AMIA

Los restos de Samuel “Chiche” Gelblung ya descansan en el Cementerio Israelita de La Tablada, donde este miércoles se realizó la ceremonia de inhumación tras la despedida llevada a cabo en la sala velatoria de la AMIA, en el barrio porteño de Villa Crespo.

El histórico periodista, fallecido a los 82 años, fue acompañado en su último recorrido por familiares, amigos cercanos y colegas que siguieron de cerca una jornada cargada de emoción y reconocimiento a una de las voces más influyentes de la radio y la televisión argentina.

El cortejo fúnebre partió desde la sede ubicada en Loyola 1139 y llegó al predio de La Tablada poco después de las 15. Allí ingresó por el sector conocido como la "Parte nueva", sobre la calle Donovan, tal como había sido informado previamente por su entorno familiar.

Familia, colegas y vecinos acompañaron la despedida

Durante el traslado, distintos medios de comunicación siguieron el recorrido de los vehículos que transportaban los restos del conductor. En un segundo móvil viajaban su esposa, Cristina Seoane, y sus hijos, quienes encabezaron la despedida más íntima.

El ingreso al cementerio se realizó de manera breve y ordenada, mientras vecinos y personas que admiraban su trayectoria se acercaron para acompañar el momento. La ceremonia religiosa y de sepultura tuvo una duración estimada de entre 30 y 40 minutos.

La muerte de Gelblung generó una fuerte repercusión en el ámbito periodístico y artístico. A lo largo de más de seis décadas de carrera, se convirtió en una referencia obligada de los medios argentinos, con una impronta marcada por las entrevistas, las investigaciones y un estilo que dejó huella en varias generaciones.

El fallecimiento que conmocionó a la televisión y la radio

El periodista había atravesado complicaciones respiratorias en los últimos días. Tras permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei, fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Su partida provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, programas de televisión y emisoras radiales. Conductores, periodistas, dirigentes políticos y figuras del espectáculo destacaron su trayectoria y su influencia en la construcción de la agenda mediática argentina.

Con su inhumación en La Tablada, concluyó una jornada de profundo dolor para sus seres queridos y para buena parte del periodismo nacional, que despidió a uno de sus nombres más reconocidos.