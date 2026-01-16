El cruce entre Luca Martin y Chiche Gelblung sumó una voz inesperada y contundente. Pablo Echarri decidió salir a respaldar públicamente al hijo de su pareja, Nancy Dupláa, y no se guardó nada al opinar sobre el periodista.

Consultado en un móvil televisivo, el actor dejó en claro desde el inicio cuál era su postura. “En casa no lo queremos mucho”, lanzó cuando le preguntaron por Chiche Gelblung, sin intentar disimular su incomodidad.

Luego defendió de lleno a Luca Martin y relativizó la gravedad del comentario que desató la polémica. “Todavía no lo vi a él, pero los chicos ahora dicen la verdad a boca de jarro. No ha mentido”, afirmó. Y agregó: “Tal vez Chiche se sintió ofendido por la frase de que es mayor, pero nada de lo que dijo es mentira, ¿no?”.

Ante la repregunta irónica del cronista sobre la edad, Pablo Echarri respondió en el mismo tono. “Bueno, 300 no, pero va en camino”, dijo, sin retroceder en su postura.

También se refirió al rol que cumple Luca Martin como panelista y a la exposición que implica estar en televisión. “El comunicador comunica, está en la televisión, está expuesto por estar en la televisión. Me parece bien que vaya aprendiendo, que se vaya fogueando”, sostuvo.

El momento más duro llegó cuando habló desde su experiencia personal con Chiche Gelblung. “Hace más de 33 años que lo conozco y las veces que se ha acercado a mí por algún interés periodístico siempre me ha jugado sucio”, lanzó, antes de profundizar su crítica.

“No estamos hablando de un abuelito bueno”, remarcó Echarri, y explicó por qué. Según el actor, Chiche Gelblung “maltrata a sus compañeros” y esa forma de manejarse ayuda a entender el conflicto. Incluso aseguró que no le sorprendieron los ataques contra Luca Martin y Matías Martin, porque “le dijo cosas peores a compañeros de trabajo”.

Antes de cerrar, fue todavía más explícito al cuestionar su trayectoria profesional. “Chiche, para conseguir una noticia, ha jugado sucio a lo largo de su vida periodística. Todos lo sabemos, sus propios discípulos hablan de eso, de su falta de escrúpulos a la hora de conseguir una noticia”, sentenció.