Robert Pattinson fue elegido como el nuevo James Bond. El actor británico, de 40 años, se convertirá en el séptimo intérprete oficial del agente 007 y tomará el lugar de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021.

Su incorporación marcará el comienzo de una nueva etapa para una de las franquicias más importantes de la historia del cine. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de James Bond en la red social X con un mensaje que decía "Identity Confirmed" junto a un enlace a la información.

Cómo fue la elección

La búsqueda del nuevo protagonista comenzó después de la despedida de Daniel Craig en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

Confirmaron a Robert Pattinson como el nuevo James Bond: será el séptimo agente 007

Desde entonces circularon numerosos nombres como posibles sucesores del agente secreto británico. Entre los candidatos mencionados estuvieron Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor y Nicholas Hoult.

Sin embargo, Pattinson ganó protagonismo en las últimas semanas, especialmente después de que trascendiera su participación en las pruebas de cámara para interpretar al personaje. El 13 de noviembre, el diario británico The Guardian informó que el actor había recibido condiciones contractuales presuntamente más favorables que otros aspirantes, una señal de que el estudio estaba especialmente interesado en incorporarlo.

De Crepúsculo y Batman a James Bond

Nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, Robert Pattinson alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory.

Tres años después, su carrera dio un salto con Crepúsculo (2008), película en la que encarnó al vampiro Edward Cullen. El éxito de la saga lo convirtió en una de las figuras más populares de su generación.

Lejos de limitarse a las grandes producciones comerciales, el actor desarrolló una carrera marcada por proyectos independientes y personajes complejos. Entre sus trabajos más destacados aparecen Good Time (2017), El faro (2019) y Tenet (2020).

En 2022 asumió uno de los mayores desafíos de su trayectoria al convertirse en Batman, un personaje que anteriormente habían interpretado figuras como Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck. Esa experiencia en franquicias de acción fue uno de los argumentos que lo posicionaron como favorito para el papel.

Bond 26: lo que se sabe de la nueva película

La próxima película del agente 007 será la número 26 de la saga oficial, iniciada en 1962 con El satánico Dr. No, protagonizada por Sean Connery.

Uno de los aspectos más destacados será la participación del director canadiense Denis Villeneuve, reconocido por su estilo visual y su trabajo en grandes historias de ciencia ficción como Dune, La llegada y Blade Runner 2049.

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders. Los productores serán Amy Pascal y David Heyman.

Además, será la primera entrega desarrollada bajo el nuevo esquema de control creativo de Amazon MGM Studios. Ese acuerdo se alcanzó en 2025 con los históricos responsables de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Por el momento, la película no tiene un título definitivo ni una fecha oficial de estreno. Tampoco se difundieron detalles concretos sobre la historia que protagonizará Pattinson o los personajes que lo acompañarán.

Los siete actores que interpretaron a James Bond

Con la incorporación de Robert Pattinson, la franquicia sumará un nuevo nombre a la lista de intérpretes oficiales del agente secreto británico. A lo largo de más de seis décadas, seis actores encabezaron las 25 películas de la saga:

Sean Connery: debutó en 1962 y protagonizó seis películas de la saga oficial.

George Lazenby: interpretó al espía en Al servicio secreto de Su Majestad (1969).

Roger Moore: encabezó siete películas entre 1973 y 1985.

Timothy Dalton: protagonizó dos entregas, estrenadas en 1987 y 1989.

Pierce Brosnan: interpretó al agente 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002.

Daniel Craig: protagonizó cinco producciones entre 2006 y 2021.

Robert Pattinson será el séptimo actor en asumir oficialmente el papel dentro de esta continuidad cinematográfica. Su etapa buscará renovar la identidad del personaje para una nueva generación de espectadores.