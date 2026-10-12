RJ Mitte, el actor estadounidense que interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la serie Breaking Bad, murió el lunes 12 de octubre de 2026 a los 34 años, en Brownsville, Texas, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus representantes, que destacaron su trayectoria artística y su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

Por el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte. Algunos medios estadounidenses publicaron versiones sobre las circunstancias del fallecimiento, pero esa información debe mantenerse diferenciada de los datos confirmados por sus representantes.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su participación en las cinco temporadas de Breaking Bad, la producción de AMC protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Además de su carrera como actor, desarrolló una labor pública vinculada con la inclusión, la accesibilidad y la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Quién era RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr.

RJ Mitte nació el 21 de agosto de 1992 en Lafayette, Luisiana. A los tres años recibió un diagnóstico de parálisis cerebral, una condición neurológica que puede afectar el movimiento, el tono muscular, la postura y la coordinación.

Su experiencia personal tuvo un papel central en su carrera artística. En Breaking Bad interpretó a Walter White Jr., el hijo adolescente del protagonista Walter White, que también tiene parálisis cerebral dentro de la ficción.

El personaje, conocido como Flynn entre sus familiares, formó parte de la historia a lo largo de los 62 episodios de la serie, emitida originalmente entre 2008 y 2013.

La interpretación de Mitte aportó una representación poco habitual en la televisión de gran audiencia: un personaje con discapacidad que participaba de una trama familiar y criminal sin quedar reducido exclusivamente a su condición.

Cómo adaptó su actuación para Breaking Bad

Uno de los aspectos más particulares de su trabajo fue la preparación física para interpretar a Walter White Jr. Como la condición de Mitte era más leve que la que presentaba su personaje, el actor debió trabajar para reproducir determinados movimientos, patrones de habla y dificultades motoras.

También aprendió a utilizar muletas para construir una interpretación coherente con las características del personaje.

La decisión de incorporar a un intérprete con experiencia real de parálisis cerebral permitió que la serie abordara esa condición desde una perspectiva diferente de la habitual en la ficción televisiva.

El papel lo convirtió en un rostro reconocido internacionalmente y le abrió oportunidades para continuar su carrera en películas, series y otros proyectos audiovisuales.

Su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad

La actividad de RJ Mitte no se limitó a la actuación. El artista aprovechó su visibilidad pública para promover la inclusión y reclamar mayores oportunidades para las personas con discapacidad.

Entre sus actividades se destacó su vinculación con organizaciones dedicadas a la salud, la accesibilidad y la defensa de derechos, como United Cerebral Palsy y Shriners Children's.

También participó en iniciativas orientadas a combatir el acoso escolar y a generar conciencia sobre las barreras que enfrentan las personas con diferencias físicas.

En el ámbito audiovisual, Mitte defendió una mayor representación de actores con discapacidad y cuestionó los obstáculos que dificultan su acceso a oportunidades laborales. Su trayectoria contribuyó a instalar el debate sobre quiénes pueden interpretar determinados personajes y qué lugar ocupan las experiencias reales en la construcción de historias para la pantalla.

Qué se sabe sobre la muerte de RJ Mitte

La muerte del actor fue comunicada el lunes 12 de octubre de 2026. La información difundida por medios internacionales situó el fallecimiento en Brownsville, Texas.

En el mensaje atribuido a su agencia de representación, Mitte fue recordado como un actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

Hasta el momento, la causa de la muerte no fue confirmada oficialmente en la información difundida por sus representantes. Por ese motivo, las versiones periodísticas sobre las circunstancias del fallecimiento deben tratarse con cautela, sin presentarlas como una conclusión definitiva.

Se espera que eventuales comunicados de su entorno o información de las autoridades permitan aclarar los aspectos que todavía permanecen sin respuesta.

El legado de RJ Mitte más allá de Breaking Bad

El impacto de Mitte está relacionado tanto con su participación en una de las series más reconocidas de su generación como con su trabajo en favor de una representación más inclusiva.

Breaking Bad convirtió a Walter White Jr. en un personaje familiar para millones de espectadores. Sin embargo, la carrera de Mitte también estuvo marcada por su intención de ampliar las oportunidades de otras personas con discapacidad dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Su recorrido permite volver sobre una discusión que continúa vigente en el cine y la televisión: la necesidad de que los personajes con discapacidad tengan historias propias, mayor diversidad de papeles y acceso real a los espacios de trabajo.

La muerte de RJ Mitte deja así una doble dimensión para recordar su trayectoria: la de un actor identificado con una producción de alcance mundial y la de una figura pública que utilizó su experiencia para impulsar debates sobre inclusión y representación.