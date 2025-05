El Eternauta: el accidente que dejó con parálisis facial a uno de sus actores

El boom de El Eternauta no solo catapultó a sus protagonistas, también despertó historias personales que conmueven. Joaquín Acebo, quien interpreta a Micky en la adaptación argentina de la mítica historieta, abrió su corazón en una entrevista donde relató el terrible accidente que sufrió durante su infancia.

Durante su paso por el programa Podría Funcionar, el joven actor sorprendió al público al contar un episodio que marcó su vida para siempre. "Tenía 5 años, fui a un parque de diversiones en Luján y el juego no tenía ninguna seguridad", comenzó. El relato avanzó con crudeza: “En uno de los giros me paré, no sé si por miedo o por ser un nene... y salí disparado”.

El impacto fue devastador: Joaquín quedó enganchado entre el carro del juego y las vías. “La cabeza rebotaba, hasta que se enganchó con el carro. Me quedó una parálisis facial porque se cortó el nervio que controla toda la cara”, explicó con entereza.

Las secuelas fueron durísimas. “Estuve 21 días en coma, tuve triple fractura de cráneo y un desplazamiento de huesos vitales para respirar, comer... hasta para ir al baño”, detalló.

El testimonio se da en medio de la repercusión que está generando la serie nacional más vista en la región. Incluso fuera de la pantalla, El Eternauta marca tendencia.