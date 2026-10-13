El actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, murió a los 34 años en su domicilio de Brownsville, Texas. Su representante, Sean Reilly, confirmó que el fallecimiento fue producto de un suicidio.

El hallazgo y la investigación en curso

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Departamento de Policía de Brownsville se acercó al domicilio del actor tras recibir una llamada a las 12:50 pm. Allí lo encontraron sin vida.

"La causa y la forma de la muerte aún están pendientes, ya que la investigación está en curso", declaró el Departamento de Policía de Brownsville durante la noche del lunes.

El comunicado de su representante

Sean Reilly, su representante, emitió un comunicado confirmando la muerte del artista. También reveló que la causa fue por suicidio.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión", comunicó a través de BBC.

"En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluyó el comunicado.

Quién era RJ Mitte

Roy Frank "RJ" Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Misisipi. Además de su carrera como actor, se destacó como modelo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

Al igual que su personaje en Breaking Bad, Mitte padecía parálisis cerebral. La serie le dio una plataforma internacional para visibilizar la condición. Trabajó con organizaciones como la Iniciativa de Parálisis Cerebral y fue embajador de United Cerebral Palsy.

Su carrera más allá de Breaking Bad

Tras el final de Breaking Bad en 2013, Mitte continuó trabajando en televisión y cine. Participó en series como Switched at Birth, The Guardians of Justice y Now Apocalypse. También incursionó en el modelaje y desfiló para marcas internacionales.

En los últimos años, se dedicó a proyectos de concientización sobre la discapacidad y la inclusión en los medios. Su trabajo lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la comunidad.