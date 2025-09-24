Le disparó y mató a una persona desde un edificio y luego se suicidó: fue en un centro de migrantes en Texas

Al menos dos muertos, incluyendo el presunto atacante, dejó un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, según confirmaron autoridades estadounidenses. De acuerdo con la Policía de Dallas, el sospechoso abrió fuego desde un edificio gubernamental adyacente, provocando una rápida movilización de unidades de emergencia y cierre de vías en la zona.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, informó que el agresor falleció tras dispararse a sí mismo. "Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida”, publicó Noem en la red social X.

El motivo del ataque ni la identidad del francotirador se han difundido, pero Noem advirtió sobre un aumento en los actos violentos contra agentes del ICE. "Nuestro personal que se dedica al cumplimiento de la ley se enfrenta a una violencia sin precedentes. Debe detenerse”, expresó.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también se pronunció sobre el suceso, calificando los ataques contra el ICE como "obsesivos” y exigió que cesen.

Sin embargo, los fallecidos son "posiblemente" migrantes que estaban detenidos en el edificio indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News. McLaughlin especificó que ningún agente del ICE o Policía local se encuentra entre las víctimas fatales.

