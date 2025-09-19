“Ser millonario es tener amigos, no dinero”: la confesión íntima de Guillermo Coppola

“Yo soy muy amigo de mis amigos, entonces aprendí que no se puede vivir sin ellos. Mis amigos me ayudaron en los momentos más difíciles”, confesó en una charla íntima y cargada de recuerdos, Guillermo Coppola.

En diálogo con Mejor Informado, Coppola abrió su corazón y compartió reflexiones sobre los momentos más difíciles de su vida, el valor de la amistad y las lecciones que lo marcaron para siempre. Recordóun pasaje oscuro de su historia: los problemas judiciales que lo llevaron a prisión y que definió como “un mal recuerdo”, en un proceso que luego tuvo consecuencias para jueces y policías implicados.

La muerte de Diego Maradona, a quien acompañó durante gran parte de su carrera, también le dejó un cambio profundo en su manera de valorar la vida. “Nosotros priorizamos celebrar y vivir la vida. Para otros lo importante es el dinero, para mí no. Yo lamento a aquellos que piensan que el dinero los hace millonarios. A mí me hace millonario el amor de mis amigos, el amor de la familia, el reconocimiento de la gente”, reflexionó.

Sobre los llamados “millonarios”, Coppola fue categórico: “¿Qué tienen? Dinero. Viven para y por el dinero. Pero mi vida es imposible comprarla”.

También se refirió a su paso por la cárcel, que definió como “un trago amargo”. “Por sobre todas las cosas, vos decís: es injusto. Yo no tuve ningún privilegio. ¿Me lo quisieron dar? Sí. Pero no tenía celular, las visitas tenían que pasar por la requisa”, explicó.

En ese duro tiempo, fueron contados los que lo acompañaron: “Mis visitas eran mi mamá, la mujer del ‘Loco’ Gatti, que en paz descansen, mis parejas y mis hijas, aunque no quería que fueran porque eran chicas”.

Con una mirada que mezcla dolor, aprendizaje y gratitud, Coppola resumió su filosofía de vida: la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y la lealtad de quienes se quedan en las buenas y en las malas.

Mirá la entrevista completa: