Este martes 2 de junio, estudiantes, docentes y no docentes bloquearon la entrada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ante la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso y que no aplica el Gobierno nacional, que de hecho judicializó el tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá tomar una resolución al respecto.

Ante la angustiante situación salarial de los trabajadores y la falta de mejoras presupuestarias, la asamblea interclaustros de la facultad decidió visibilizar la situación con esta medida. Se realizaron durante toda la mañana intervenciones de radio abierta y se entregaron folletos de información sobre los salarios, la canasta estudiantil y la cantidad de renuncias.

Marcelo Moreyra, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y futuro decano -asume el 12 de junio-, habló con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 y dio detalles respecto de este tema.

“Es un cierre simbólico, una actividad de visibilización con la idea de que los estudiantes se terminen de informar acerca de la situación, ya que tenemos una masa de estudiantes que siguen indiferentes ante este panorama”, expresó en primer lugar.

Además, el funcionario dijo que “la Facultad de Ingeniería recibe todos los meses entre seis y siete renuncias de profesionales difíciles de conseguir, en un contexto donde un ayudante de primera gana menos de $6.000 la hora, cuesta retenerlos”.

Moreyra manifestó que, en los últimos dos años, se ha perdido el 30% de la planta docente.

“Los profesionales de ingeniería en la zona están muy demandados y son bien pagados en otros sectores, es muy difícil que vengan chicos jóvenes, estamos hablando de salarios de $250.000”, comentó el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNCo.

Marcelo Moreyra confirmó que el dinero que proviene del Tesoro Nacional no cubre el agua de los dispensers y que la facultad tiene mucho “gasto en mantenimiento de laboratorio”.

“El 80% del presupuesto universitario son salarios”, lanzó.

En la Facultad de Ingeniería se presentan personas que buscan trabajo, pero que no están preparadas y eso el vicedecano lo marcó como una problemática clara.

“Hay un desafío de cómo mantener la calidad educativa, hay que ayudarse mucho con la tecnología, la IA, entre otras cosas; nos falta abordar ese tipo de temáticas para poder hacer las actividades con eficiencia”.

“Se puede acceder a la rendición de cuentas de la facultad, no hay un peso que podamos gastar sin que sea revisado”, concluyó Marcelo Moreyra en relación a las auditorías.

Paro de 48 horas en la Universidad Nacional de Río Negro

En el marco del paro nacional universitario de 48 horas para el miércoles 3 y jueves 4 de junio, no docentes, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) llevarán adelante una jornada de visibilización.

La actividad se realizará de 10.00 a 12.00, durante la segunda jornada de protesta, en inmediaciones del Vicerrectorado de la UNRN Sede Alto Valle-Valle Medio, ubicado en Isidro Lobo y Belgrano de General Roca.

En este sentido, y con motivo de visibilizar la crítica situación financiera que atraviesan las universidades y sus trabajadores, se repartirán folletos informativos.

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