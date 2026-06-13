La sorpresiva partida de Daniela Christiansson hacia Suiza generó una ola de comentarios entre sus seguidores. La modelo sueca, que en los últimos meses se había instalado en Argentina junto a Maxi López, compartió imágenes desde Europa y despertó rumores sobre una posible crisis en la pareja.

Desde que el exfutbolista decidió apostar por nuevos proyectos laborales en Buenos Aires, la familia comenzó una etapa distinta. La participación de Maxi López en distintos programas de televisión y sus compromisos profesionales hicieron que Argentina se convirtiera en una base importante para ambos, algo que incluso fue celebrado por Daniela Christiansson en varias oportunidades.

Sin embargo, la publicación de fotografías desde Suiza llamó la atención de quienes siguen de cerca la vida de la pareja. En las imágenes se la pudo ver disfrutando de paisajes europeos y acompañada por su mascota, lo que rápidamente abrió el debate en redes sociales acerca de los verdaderos motivos de su regreso.

Daniela Christiansson ¿Se cansó de Maxi López?

Algunos usuarios incluso relacionaron la situación con la exposición mediática que suele generar la relación entre Maxi López y Wanda Nara, especialmente cada vez que surgen novedades vinculadas a la familia ensamblada. Las especulaciones crecieron con fuerza y obligaron a la modelo a salir a aclarar qué estaba ocurriendo.

A través de sus redes sociales, Daniela Christiansson explicó que no se trata de una separación ni de un alejamiento definitivo de Argentina. “Muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones”, expresó para despejar cualquier duda.

La modelo detalló que uno de los principales motivos tiene que ver con su mascota. “La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina”, comentó, dejando en claro que se encuentra realizando trámites necesarios para una futura mudanza.

Daniela Christiansson ¿Se cansó de Maxi López?

Además, señaló que todavía debe resolver cuestiones logísticas vinculadas a su residencia en Europa. “También tengo que organizar toda la mudanza, todo lo que tenemos acá, para poder llevarlo a la Argentina”, explicó sobre el proceso que está llevando adelante antes de instalarse definitivamente junto a Maxi López.

Por último, Daniela Christiansson contó que también aprovechó el viaje para atender compromisos laborales y reencontrarse con sus seres queridos. “Tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi también está afuera, viajando para el Mundial, y aprovecho para estar con mi familia también”, concluyó, dejando claro que su regreso a Suiza responde a cuestiones personales y organizativas, lejos de cualquier conflicto sentimental.