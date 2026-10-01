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El canal a la espera

Tras la denuncia contra Joaquín Levinton, hay incertidumbre sobre su lugar en la TV: lo que se sabe

Joaquín Levinton fue denunciado por presunta violencia física y psicológica por una ex pareja. El canal espera su descargo público para definir su continuidad en "Es mi sueño".

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 09:13
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Denuncia contra Joaquín Levinton: qué pasará con su lugar en la TV

Joaquín Levinton es una de las figuras de "Es mi sueño", uno de los éxitos de El Trece. Sin embargo, la denuncia en su contra sacudió al canal y están esperando un paso clave para definir su futuro en el programa .

El cantante fue denunciado por una ex pareja por presunta violencia física y psicológica. La mujer se llama Paula y acudió a una dependencia policial para que se abra una investigación. Hizo un descargo desgarrador y detalló situaciones a las que, según su relato, la habría sometido el artista entre 2015 y 2020. Del otro lado, Levinton niega la situación. Asegura que nunca fue su novia y sostiene que el acosado siempre fue él .

La postura del canal y del conductor

La disyuntiva pasa por qué va a pasar con su lugar en el jurado de "Es mi sueño". "Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas", adelantó su conductor, Guido Kaczka.

Por su parte, Luis Ventura agregó que el canal está esperando el descargo público que Joaquín va a dar durante la tarde de este miércoles 30, según adelantó él. "Es clave para que el canal siga creciendo en él en el futuro y ahora", remarcó .

Los programas ya grabados

Marina Calabró remarcó que el programa tiene continuidad y que no se pueden sacar los ocho programas ya grabados. "Por las instancias, necesitan emitir eso que ya está", explicó .

El futuro de Joaquín Levinton en la televisión queda supeditado a su descargo público y a la investigación judicial

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