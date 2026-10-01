Joaquín Levinton es una de las figuras de "Es mi sueño", uno de los éxitos de El Trece. Sin embargo, la denuncia en su contra sacudió al canal y están esperando un paso clave para definir su futuro en el programa .

El cantante fue denunciado por una ex pareja por presunta violencia física y psicológica. La mujer se llama Paula y acudió a una dependencia policial para que se abra una investigación. Hizo un descargo desgarrador y detalló situaciones a las que, según su relato, la habría sometido el artista entre 2015 y 2020. Del otro lado, Levinton niega la situación. Asegura que nunca fue su novia y sostiene que el acosado siempre fue él .

La postura del canal y del conductor

La disyuntiva pasa por qué va a pasar con su lugar en el jurado de "Es mi sueño". "Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas", adelantó su conductor, Guido Kaczka.

Por su parte, Luis Ventura agregó que el canal está esperando el descargo público que Joaquín va a dar durante la tarde de este miércoles 30, según adelantó él. "Es clave para que el canal siga creciendo en él en el futuro y ahora", remarcó .

Los programas ya grabados

Marina Calabró remarcó que el programa tiene continuidad y que no se pueden sacar los ocho programas ya grabados. "Por las instancias, necesitan emitir eso que ya está", explicó .

El futuro de Joaquín Levinton en la televisión queda supeditado a su descargo público y a la investigación judicial.