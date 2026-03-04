A siete meses de haber anunciado su separación tras 18 años de relación, Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron a quedar bajo la lupa. La pareja había comunicado su ruptura en buenos términos y desde entonces no se los había visto compartiendo públicamente ningún momento. Sin embargo, un video familiar cambió el escenario y desató una ola de especulaciones en redes sociales.

Todo comenzó con una publicación de Soledad Vázquez, hermana del actor, quien celebró en Instagram que obtuvo su título de manera online. En las imágenes se la observa emocionada frente a la pantalla, mientras recibe el cariño de sus seres queridos. Entre ellos, aparece Nico Vázquez, con birrete incluido, felicitándola con visible orgullo.

“Nunca es tarde para volver a empezar. Me recibí online y del otro lado estaba mi familia celebrando conmigo… la sorpresa más hermosa. 25 años después tengo mi segundo título y el corazón lleno”, escribió Soledad Vázquez junto al clip. Además, le dedicó un mensaje especial a su hermano: “Gracias a mis hijas por ser mi motor, a mi familia y amigos por sostenerme, y especialmente a mi hermano por recordarme que siempre puedo ir por más. Hoy celebro el logro… y el camino recorrido. Soy muy feliz”.

Pero lo que realmente llamó la atención no fue la graduación, sino un detalle casi oculto al final del video. Varios usuarios aseguraron que detrás de cámara estaría Gimena Accardi, quien habría registrado el emotivo momento. La sospecha surgió a partir de una risa que se escucha en los últimos segundos y que muchos identificaron como la de la actriz.

Aunque en ningún tramo del video se ve a Gimena Accardi, los fanáticos sostienen que ese sonido sería inconfundible. La posibilidad de que haya participado del festejo familiar junto a Nico Vázquez reavivó rumores sobre el vínculo que mantienen tras la separación.

Cabe recordar que actualmente Nico Vázquez está en pareja con Dai Fernández, mientras que Gimena Accardi se muestra enfocada en su presente profesional y personal. A pesar de eso, este encuentro íntimo dejó en claro que la relación entre ambos seguiría siendo cercana y cordial.

Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni desmentir las versiones. Lo concreto es que un simple video compartido por Soledad Vázquez alcanzó para que los nombres de Nico Vázquez y Gimena Accardi vuelvan a instalarse con fuerza y alimenten la ilusión, o la intriga, de sus seguidores.