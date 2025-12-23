Mientras Christian Petersen continúa internado tras la grave descompensación que sufrió en el volcán Lanín, comenzaron a circular nuevos datos que reabrieron la preocupación en torno a su estado de salud. Esta vez, la información no llegó desde un parte médico oficial, sino desde una revelación televisiva que sumó un elemento inesperado al caso.

La encargada de aportar esos detalles fue Fernanda Iglesias, quien en el programa Tarde o Temprano se refirió a los estudios realizados al chef luego de su traslado a un centro médico de mayor complejidad. El foco estuvo puesto en el informe toxicológico, un documento sensible que hasta ahora no había sido mencionado públicamente.

En ese contexto, la periodista explicó que Christian Petersen sigue internado en terapia intensiva y que, con el correr de los días, comenzaron a conocerse más precisiones sobre lo ocurrido durante aquella excursión. “Christian Petersen sigue en terapia intensiva, y se empezaron a conocer más detalles de lo que había pasado ese viernes. Y ahora emitieron un comunicado de Parques Nacionales”, señaló al introducir el tema.

A partir de ese comunicado, Iglesias reconstruyó parte de la secuencia previa al colapso. Según relató, el chef habría tenido requerimientos particulares durante el ascenso, entre ellos caminar en silencio, lo que motivó que los guías lo separaran del grupo para que avanzara de manera individual, siempre bajo supervisión. También indicó que, al llegar al refugio, Christian Petersen se habría mostrado conforme con la experiencia, hasta que comenzaron los conflictos.

El relato tomó un giro más inquietante cuando la periodista describió un cambio abrupto en su comportamiento. “Ellos hablan de un cambio de actitud, porque se puso violento, se sacó la ropa, empezó a hacer cosas extrañas, no podía seguir con el grupo, lo tuvieron que bajar, tuvieron que llamar al guardaparque y a la Gendarmería, lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y, sedado, lo llevan al hospital de Junín de los Andes”, detalló.

Según explicó Fernanda Iglesias, la gravedad del cuadro obligó a un nuevo traslado. “Y ahí, cuando ven que el caso requería de más infraestructura, lo trasladan a San Martín de los Andes”, agregó, marcando el momento en el que la situación pasó a ser crítica.

Fue entonces cuando llegó la afirmación que más impacto generó. “En realidad, lo que la familia no quiere contar es que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, aseguró la periodista, dejando en claro que se trata de una información que, según su versión, no fue difundida por el entorno cercano.

Iglesias cerró su intervención con una reflexión preventiva que sumó aún más tensión al caso: “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir ‘si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda, traten de no hacerlo’”.

Mientras Christian Petersen sigue bajo cuidado médico y su evolución es observada con cautela, estas declaraciones agregan un nuevo capítulo a una historia que ya venía cargada de interrogantes. Por ahora, la preocupación se mantiene y el caso continúa generando impacto, tanto por su gravedad como por los datos que siguen saliendo a la luz.