El pasado domingo 1 de noviembre, un Learjet 60 se estrelló en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, dejando un saldo de nueve fallecidos. Sin embargo, circuló rápidamente un rumor que apuntaba a que el músico estadounidense Lenny Kravitz habría sido uno de los pasajeros. La versión fue categóricamente desmentida por su equipo.

La desmentida del entorno del músico

La representante de Kravitz, Carleen Donovan, afirmó que los reportes que indicaban que el artista viajaba en el avión son "falsos e incorrectos".

El origen del rumor

El rumor se originó a partir de una publicación en la red social X de la piloto Emily Shelton. En ella mencionó que tenía programado un vuelo desde Austin, Texas, hacia North Eleuthera, Bahamas, el mismo destino que tenía el Learjet accidentado.

Tras la difusión del accidente, una publicación viral en X vinculó erróneamente a Shelton como la piloto fallecida y a Kravitz como pasajero. El posteo acumuló casi 3 millones de visualizaciones.

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La joven piloto, de 21 años, salió a desmentir la información a través de un video en TikTok. Allí expresó que no estuvo involucrada en el siniestro y pidió detener la propagación de desinformación. Además, manifestó sus condolencias a las víctimas.

La investigación del accidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando las causas del accidente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el hecho como "cataclísmico" y describió la caída del avión como un impacto que dejó un cráter en el lugar. Además, destruyó una casa rodante.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a las nueve víctimas fatales.

Mientras tanto, tanto el equipo de Kravitz como la piloto Emily Shelton coinciden en que ninguno de ellos tuvo relación con el accidente y solicitan respeto hacia las familias afectadas.