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Un susto viral

Desmienten la muerte de Lenny Kravitz tras el accidente de un jet en Miami y explican el origen del rumor

El equipo de Lenny Kravitz desmintió que el músico viajara en el Learjet que se estrelló en Florida y dejó nueve muertos. Una piloto de 21 años explicó cómo se originó el rumor.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Lunes, 02 de noviembre de 2026 a las 12:48

Puntos clave

  • Lenny Kravitz
  • Accidente aéreo
  • Fake news

Resumen del artículo

El equipo de Lenny Kravitz desmintió que el músico viajara en el Learjet que se estrelló en Florida y dejó nueve muertos. Una piloto de 21 años explicó cómo se originó el rumor.
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Desmienten la muerte de Lenny Kravitz tras el accidente de un jet en Miami y explican el origen del rumor

El pasado domingo 1 de noviembre, un Learjet 60 se estrelló en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, dejando un saldo de nueve fallecidos. Sin embargo, circuló rápidamente un rumor que apuntaba a que el músico estadounidense Lenny Kravitz habría sido uno de los pasajeros. La versión fue categóricamente desmentida por su equipo.

La desmentida del entorno del músico

La representante de Kravitz, Carleen Donovan, afirmó que los reportes que indicaban que el artista viajaba en el avión son "falsos e incorrectos".

El origen del rumor

El rumor se originó a partir de una publicación en la red social X de la piloto Emily Shelton. En ella mencionó que tenía programado un vuelo desde Austin, Texas, hacia North Eleuthera, Bahamas, el mismo destino que tenía el Learjet accidentado.

Tras la difusión del accidente, una publicación viral en X vinculó erróneamente a Shelton como la piloto fallecida y a Kravitz como pasajero. El posteo acumuló casi 3 millones de visualizaciones.

Desmienten la muerte de Lenny Kravitz tras el accidente de un jet en Miami y explican el origen del rumor

La joven piloto, de 21 años, salió a desmentir la información a través de un video en TikTok. Allí expresó que no estuvo involucrada en el siniestro y pidió detener la propagación de desinformación. Además, manifestó sus condolencias a las víctimas.

La investigación del accidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando las causas del accidente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el hecho como "cataclísmico" y describió la caída del avión como un impacto que dejó un cráter en el lugar. Además, destruyó una casa rodante.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a las nueve víctimas fatales.

Mientras tanto, tanto el equipo de Kravitz como la piloto Emily Shelton coinciden en que ninguno de ellos tuvo relación con el accidente y solicitan respeto hacia las familias afectadas.

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