El estremecedor triple crimen de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela conmueve al país, en especial luego de que se confirmara que las torturas previas a los asesinatos fueron transmitidas en vivo por TikTok. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló que la retransmisión ocurrió en un grupo cerrado donde había 45 personas conectadas.

Las víctimas, de entre 15 y 20 años, fueron engañadas con la promesa de una fiesta sexual y un pago de US$ 300 cada una para luego ser llevadas a un lugar donde sufrieron torturas y fueron asesinadas. Según trascendidos, la menor de 15 años, Lara Gutiérrez, habría sustraído días antes entre 2 y 3 kilos de cocaína a un integrante de la banda narco liderada por un peruano que reside en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Lo que dicen las autopsias

Las autopsias realizadas a las jóvenes revelaron un nivel de violencia brutal. En particular, Lara Gutiérrez sufrió mutilaciones mientras estaba con vida: le amputaron cinco dedos de la mano izquierda, le cortaron la oreja del mismo lado y presentaba un corte profundo en el cuello, que se presume fue la causa fatal. Además, se detectaron quemaduras en las falanges de sus dedos, lo que confirma el ensañamiento previo a su muerte.

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados y maniatados con cinta en pies, manos, cuello y rostro. Las pericias forenses corroboran que los homicidios ocurrieron durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:00, pocas horas después de que las víctimas fueran vistas por última vez con vida.

Los investigadores trabajan en la búsqueda de perfiles genéticos y huellas de terceros tanto en los cuerpos como en el lugar donde fueron hallados, mientras la hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Este caso pone en evidencia no solo la extrema crueldad de los agresores, sino también la utilización de las redes sociales para difundir actos de violencia, un fenómeno que genera alarma tanto en las autoridades como en la sociedad.