Agustín Sugo, hijo del cantante uruguayo Lucas Sugo, despidió a su hermana, Florencia Victoria Sugo Da Rosa, que falleció a los 23 años luego de una extensa lucha contra una enfermedad oncológica. En su mensaje, le pidió a sus seguidores que "amen a sus familias" porque "de un día para el otro, pueden no estar".

El diagnóstico y la lucha de Florencia

La joven había sido diagnosticada a principios de 2025. En marzo de 2026, Florencia hizo un balance anual en redes sociales y sostuvo que hacía un año desde que se enteró de que tenía un carcinoma de sitio primario desconocido, con una masa tumoral principal localizada en el área de los pulmones.

El hijo menor de Lucas Sugo despidió a su hermana: "De un día para el otro, pueden no estar"

El emotivo descargo de Agustín Sugo

Por este motivo y a través de su perfil de Instagram, Agustín escribió: "No sé ni cómo explicar o qué decir, solo simplemente amen a su familia y vivan la vida que solo es una y de un día para el otro pueden o no estar".

"Disfruten minuto a minuto con las personas y los seres queridos que te rodean, sean amigos o familia, y que sumen lindas cosas positivas a tu vida y, sobre todo, mucho amor. Vivan su vida a su manera y amen a su manera, que un día no sabemos a dónde vamos a ir o dónde vamos a estar o con quiénes vamos a entrar" , continuó el descargo.

Un mensaje de amor eterno

Dirigido a su hermana, se explayó: "Te amo y siempre te voy a amar, mi hermanita querida, de mi alma, entera. Estás en un lugar mejor y ese dolor que tanto sufriste estos últimos tiempos ya pasó y calmó".

"Te vamos a extrañar muchísimo todos los días, pero me quedo tranquilo sabiendo que te fuiste sin dolor y rodeada de las personas que más amas y te quieren en este mundo. Te amo, mi hermanita querida de mi alma; me duele y no puedo creer todavía que esté escribiendo y diciendo esto" , continuó.

Un pedido de respeto y apoyo

"Solo pido que por favor tengan mucho, pero muchísimo, respeto porque es una situación muy difícil. Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá. Muchas gracias, te amo mi hermanita y te vamos a extrañar mucho" , cerró Agustín.