En sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por unanimidad la ordenanza que autoriza al Ejecutivo Municipal a utilizar fondos del Ente Intermunicipal de la Comarca (ENIM) para la construcción del Centro de Atención Integral de Oncología. El establecimiento funcionará en el Hospital de Complejidad VI de la Región Comarca y brindará atención a pacientes oncológicos de toda la Comarca Petrolera.

La iniciativa fue acompañada por los concejales Daniel Vidondo, Liliana Gorsd, Marga Yunes, Viviana Casado, Fernando Doroschenco y Sebastián Ávila. El edil Gustavo Suárez estuvo ausente.

Un proyecto impulsado desde 2024

El presidente del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, Daniel Vidondo, recordó que el proyecto comenzó a gestarse durante 2024 a partir de una iniciativa local que luego fue replicada en Cutral Co. La propuesta quedó formalizada en la ordenanza N° 029/2024, que solicitó al Ejecutivo Municipal, al Gobierno de la Provincia del Neuquén y al Ministerio de Salud la creación de un centro oncológico regional.

Fondos del ENIM y características del edificio

Con la aprobación en ambos cuerpos deliberativos, Plaza Huincul y Cutral Co accederán a fondos no reintegrables del ENIM por 528 millones de pesos cada uno, lo que representa el 50% del presupuesto oficial de base del proyecto.

El centro se construirá en el predio del Hospital de Complejidad VI y contará con una superficie total de 322 metros cuadrados destinados al funcionamiento operativo y asistencial.

Espacios previstos para la atención integral

El edificio estará equipado con:

Recepción

Baños accesibles

Consultorios médicos

Farmacia

Estaciones de enfermería

Gabinetes técnicos

Estos espacios permitirán brindar atención integral y especializada a pacientes oncológicos de la región.

Cutral Co: aprobación sobre tablas y acuerdo salarial

Este mismo jueves al mediodía, el Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó sobre tablas la ordenanza que acompaña el proyecto regional del Centro Oncológico, ratificando el respaldo institucional a la iniciativa sanitaria.

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó sobre tablas la ordenanza que acompaña el proyecto regional del Centro Oncológico. Información y Fotos: Cutral Co al instante.

Acuerdo paritario municipal

Durante la misma sesión, el cuerpo deliberativo también ratificó el acuerdo paritario institucional firmado el 19 de enero entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Junta Interna Municipal. El acuerdo contempla un incremento salarial del 36%, aplicado en tramos, con una cláusula de actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El aumento se abonará en dos cuotas: una en enero y otra en junio, esta última del 16%.

Además, el personal de empleo transitorio recibirá un incremento total de 300 mil pesos, dividido en dos cuotas de 150 mil pesos, mientras que quienes no cuentan con un año de antigüedad percibirán un aumento de 150 mil pesos. También se incorporó una cláusula de revisión para reabrir la negociación a mitad de año si la inflación nacional o provincial así lo requiere.