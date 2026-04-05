Mirtha Legrand volvió a demostrar que en su mesa no deja pasar nada, ni siquiera un comentario viejo que le quedó dando vueltas. En plena emisión del sábado, la conductora frenó la charla para encararlo a Martín Bossi por una frase que, según dejó en claro, nunca le había terminado de cerrar.

La escena se dio mientras compartían mesa con Malena Guinzburg, Flor de la Ve y Carlos Portaluppi, cuando Mirtha Legrand decidió ir directo al punto. Sin rodeos, le soltó al actor: “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? Algo así, una palabra horrible”. La pregunta descolocó a Martín Bossi, que no esperaba ese pase de facturas justo en medio de una conversación que venía por otro carril.

Lejos de quedarse callado, el humorista reaccionó enseguida e intentó corregir la interpretación de la conductora. “No, vos lo interpretaste mal”, respondió, buscando bajarle el tono al planteo. Pero La Chiqui no aflojó y redobló la incomodidad con una réplica que dejó en claro que el asunto seguía molestándola: “¡Era feo lo que dijiste!”.

Martín Bossi, entonces, se apuró a aclarar cuál había sido su verdadera expresión. “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”, explicó, tratando de desactivar el malentendido con una precisión que cambió por completo el sentido de la frase. Recién en ese momento Mirtha Legrand soltó la rigidez inicial y respondió entre risas: “Bueno, eso está mejor”. Así, el cruce encontró una salida más liviana, aunque ya se había convertido en el momento más filoso de la noche.

Después de ese ida y vuelta, el actor aprovechó para retomar una historia pendiente con la conductora y recordó que durante el verano había esperado su visita al teatro con una preparación casi ceremonial. “Teníamos los violines, a cuatro mariachis mexicanos viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, lanzó, mezclando humor y reproche amable para seguir jugando con la situación.

Mirtha Legrand recogió el guante y explicó por qué finalmente no fue. “Fue más corta la temporada y estuve con menos tiempo, no pude ir”, contestó, en tono justificativo. Martín Bossi cerró ese tramo con una frase que volvió a mostrar la confianza construida entre ambos a lo largo de los años: "Son muchos años, muchos secretos tenemos con ella". Entre el reclamo, la corrección y las risas, la mesa volvió a confirmar que con ella cualquier comentario puede terminar en un cruce inolvidable.