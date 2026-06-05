Muerte del Indio Solari: los primeros resultados de la autopsia indican que el músico sufrió un ACV

La investigación judicial por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari avanzó este jueves con la realización de la autopsia sobre el cuerpo del fundador y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los resultados preliminares señalaron que el artista habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico no traumático.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía General de Morón, la causa es llevada adelante por el fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ituzaingó. La investigación se sustenta en testimonios recolectados en el lugar, las primeras pericias realizadas en la vivienda y los resultados iniciales del examen médico legal.

El hallazgo en la vivienda de Parque Leloir

Según el comunicado oficial, durante la madrugada Solari ingresó a la pileta climatizada cubierta de su domicilio ubicado en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Los investigadores determinaron de manera preliminar que el músico habría sufrido allí un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de forma inmediata.

La principal conclusión de las primeras pericias es que no existen indicios de ahogamiento. Los especialistas señalaron que la víctima no habría inhalado ni ingerido agua, por lo que la causa del fallecimiento estaría vinculada exclusivamente al episodio cerebrovascular.

La intervención de emergencias y las tareas de investigación

El cuerpo fue encontrado por una cuidadora que llegó a la vivienda durante la mañana. Según se informó, junto con la esposa del artista retiraron a Solari del sector de la pileta y solicitaron asistencia médica de urgencia. Personal sanitario acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación, aunque los esfuerzos resultaron infructuosos.

Mientras tanto, la Justicia dispuso una serie de medidas periciales complementarias para profundizar el análisis médico y obtener mayores precisiones sobre el cuadro clínico que derivó en la muerte del músico.

Antecedentes de salud

Solari convivía desde hacía aproximadamente una década con la enfermedad de Parkinson -cuyo día mundial se instituyó el 11 de abril-, una condición que había hecho pública años atrás.

No obstante, los primeros informes médicos incorporados al expediente indican que el fallecimiento estaría relacionado con un accidente cerebrovascular hemorrágico y no con un episodio de inmersión o asfixia por agua.

La investigación judicial permanece abierta a la espera de los estudios complementarios que permitan establecer de manera definitiva la causa de muerte.