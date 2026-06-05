Una multitud de seguidores de Carlos “Indio” Solari participó este viernes de una misa ricotera organizada en homenaje al histórico músico argentino, fallecido a los 77 años. La convocatoria comenzó a las 18 en el Monumento a San Martín y continuó desde las 19 con un ensamble de músicos locales en el Anfiteatro Gato Negro.

Gente de todas las edades participó de la Misa Ricotera en Neuquén. Foto: Pablo Frizán.

El encuentro reunió a fanáticos de distintas edades que se acercaron para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las figuras más influyentes del rock argentino. La muerte del artista generó homenajes espontáneos en distintos puntos del país.

Solari falleció este viernes a los 77 años. Su partida provocó una fuerte conmoción en la cultura popular argentina y motivó convocatorias de seguidores que buscaron recordar su legado artístico y social.

El impacto de la muerte del Indio Solari

La noticia del fallecimiento del cantante sacudió al mundo de la música argentina. Durante décadas, el Indio construyó una relación única con su público, al punto de convertir sus recitales en verdaderas "misas ricoteras", un fenómeno cultural que trascendió lo musical.

Neuquén se sumó a la emoción ricotera que se vivió en el país. Foto: Pablo Frizán.

Su muerte también generó homenajes en distintas ciudades del país, donde seguidores organizaron encuentros, concentraciones y escuchas colectivas de sus canciones.

Una figura central del rock argentino

Carlos Alberto Solari fue fundador y voz principal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó la historia del rock nacional desde finales de los años 70.

Tras la separación del grupo en 2001, continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada presentación.

El legado que trasciende la música

Más allá de sus discos y conciertos, el Indio Solari se convirtió en un símbolo cultural para varias generaciones.

Sus letras, su perfil reservado y la identidad construida alrededor del universo ricotero dieron origen a uno de los fenómenos populares más importantes de la historia reciente de Argentina. Incluso semanas antes de su fallecimiento había recibido el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, un reconocimiento a su trayectoria artística y cultural.