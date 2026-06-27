La muerte de Ernestina Pais a los 54 años sacudió al mundo del espectáculo y generó un profundo impacto entre colegas, amigos y televidentes. La periodista perdió la vida este viernes luego de protagonizar un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, cuando el vehículo que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles estremecedores sobre lo ocurrido en el cruce ferroviario ubicado entre las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Allí apareció el testimonio de Carlos, uno de los primeros vecinos que acudió al lugar tras escuchar el fuerte impacto.

En diálogo con A24, el hombre relató cómo fueron esos desesperantes minutos posteriores al choque. “Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo”, explicó sobre el momento en que salió junto a otros vecinos para asistir a la conductora.

Según contó, en un primer momento nadie sabía que se trataba de Ernestina Pais. “Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, recordó con visible angustia por la escena que presenció.

El vecino también reveló que los intentos por rescatarla fueron imposibles debido al estado en que quedó el vehículo tras el impacto. “No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, aseguró sobre la dramática situación que vivieron quienes intentaron auxiliarla.

Además, explicó que la conductora nunca respondió a los llamados de quienes estaban alrededor del auto. “Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, detalló Carlos acerca de los minutos críticos que, según indicó, ocurrieron entre las 19.20 y las 19.25.

Habló el testigo del accidente de Ernestina

El hombre también señaló que un efectivo policial intentó intervenir para abrir el vehículo, aunque tampoco logró acceder al interior. “Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, sostuvo en su testimonio.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el Honda Civic negro que conducía Ernestina Pais habría cruzado con la barrera baja y fue impactado sobre el lateral del conductor por la formación ferroviaria. En el lugar trabajaron policías, bomberos y personal de emergencia, mientras la investigación quedó en manos de la UFI de Martínez para determinar cómo ocurrió la tragedia.