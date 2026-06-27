El primer posteo de Benicio Guyot tras la muerte de su madre Ernestina Pai conmovió a las redes sociales

La muerte de la periodista, conductora y actriz Ernestina Pais provocó una fuerte conmoción en el mundo de la cultura y los medios argentinos. De todos los mensajes de despedida de colegas, amigos y seguidores, una de las reacciones más esperadas era la de su hijo, Benicio Guyot Pais. Horas después de conocerse la noticia, el joven de 22 años realizó su primera publicación pública en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Benicio compartió una fotografía junto a su madre y acompañó la imagen con un corazón, sin agregar texto. El gesto fue interpretado como una despedida íntima y cargada de significado.

Benicio Guyot Pais es el único hijo de la reconocida conductora, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot. Históricamente, el joven mantuvo un perfil bajo y alejado de la exposición mediática que caracterizó la carrera de su madre.La publicación fue rápidamente replicada por distintos medios y usuarios de redes sociales, que expresaron mensajes de acompañamiento y condolencias para la familia en medio del duelo.

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, publicó una foto junto a su madre y un corazon para despedirla - Foto: Captura Instagram

Investigación y contexto del caso

Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias vinculadas al fallecimiento de la conductora. Como ocurre en este tipo de hechos, la intervención judicial busca establecer todos los elementos necesarios para la reconstrucción del episodio y la elaboración de las actuaciones correspondientes.

No se informó sobre personas detenidas ni sobre la existencia de medidas judiciales contra terceros relacionadas con el caso. Las actuaciones permanecen bajo análisis de las autoridades competentes.

El dolor de una despedida que trascendió las palabras

La publicación de Benicio Guyot Pais se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la despedida a Ernestina Pais. Sin declaraciones públicas ni extensos mensajes, la imagen compartida por el joven reflejó el impacto personal de la pérdida y concentró buena parte de las muestras de afecto que se multiplicaron durante las últimas horas.