La reacción de Florencia Bas al embarazo del Chino Darín y Úrsula Corberó

El anuncio más comentado de las últimas horas llegó de la mano de Úrsula Corberó, quien sorprendió a todos al confirmar que espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz eligió Instagram para dar la noticia y lo hizo con una postal simple, vestida de blanco y con la mano en la panza. Para evitar cualquier duda, acompañó la imagen con una frase breve pero contundente: “Esto no es IA”.

La repercusión fue inmediata. Fanáticos, colegas y medios de todo el mundo replicaron la novedad, pero entre la catarata de mensajes hubo uno que se destacó por encima del resto: el de Florencia Bas, madre del actor y futura abuela. Conmovida por la llegada de un nuevo integrante a la familia, escribió unas palabras cargadas de emoción: “Me explota el corazón de alegría y amor, ¡los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindo, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”.

Ese mensaje no solo mostró la felicidad de la familia Darín por el embarazo, sino que también puso en primer plano la historia de amor de la pareja, que comenzó en 2015 durante el rodaje de La Embajada. Lo que parecía un vínculo profesional se transformó rápidamente en romance y, aunque al inicio intentaron mantenerlo en reserva, la química era tan fuerte que pronto empezaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales. Desde ese entonces, el Chino Darín mantiene a sus padres conectados con Úrsula Coberó para mantener un buen vínvulo familiar que desencadenó en esta alegría espontánea

Con el paso de los años, lograron consolidar una relación marcada por la complicidad y la discreción. Instalados en Madrid, armaron un hogar que se convirtió en refugio y base para sus proyectos. Entre viajes laborales y compromisos, siempre priorizaron su vida personal, construyendo un vínculo que resistió la exposición mediática y el paso del tiempo.

Ahora, con el embarazo confirmado, ese recorrido en común se corona con la llegada de su primer hijo. Para Úrsula Corberó y el Chino Darín, este anuncio no solo simboliza el crecimiento de la familia, sino también la consolidación de una pareja que ya es una de las más queridas del espectáculo. Y la reacción de Florencia Bas fue la prueba más clara: detrás de la fama y los flashes, lo que prevalece es la alegría compartida.