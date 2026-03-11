La polémica estalló dentro del reality cuando Carmiña Masi lanzó un comentario que muchos usuarios consideraron discriminatorio hacia Mavinga. El momento quedó registrado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de críticas y pedidos de sanción para la participante.

Todo ocurrió mientras Mavinga estaba en el patio del programa bailando y compartiendo un momento con el resto de los participantes. En ese contexto, Carmiña Masi pronunció una frase que no pasó desapercibida y que encendió el debate entre los seguidores del ciclo.

“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó Carmiña Masi al referirse a Mavinga. Sus palabras generaron un inmediato impacto entre quienes estaban viendo el reality y más tarde entre los usuarios que comenzaron a difundir el video.

Muchos espectadores señalaron que el comentario tiene una fuerte carga histórica y remite al período del tráfico de esclavos, cuando millones de personas africanas fueron trasladadas por la fuerza en barcos hacia distintos continentes. Por ese motivo, varios usuarios calificaron la frase de Carmiña Masi como racista y ofensiva.

A partir de la viralización del fragmento, las redes sociales se llenaron de mensajes en contra de la participante. Numerosos internautas pidieron que la producción del programa tome medidas y algunos incluso reclamaron la expulsión inmediata de Carmiña Masi por lo ocurrido con Mavinga.

El nombre de Carmiña Masi comenzó a ser tendencia en distintas plataformas, mientras que muchos seguidores del reality exigieron una postura clara por parte de la producción. Otros usuarios, en cambio, abrieron el debate sobre los límites del humor y las responsabilidades dentro de un programa televisivo.

Hasta el momento, ni Carmiña Masi ni Mavinga hicieron declaraciones públicas sobre el episodio que generó tanta repercusión. Sin embargo, el video continúa circulando y alimentando la discusión entre quienes siguen el reality.

Lo cierto es que la situación dejó al programa en el centro de la polémica. Mientras crecen los pedidos de sanción contra Carmiña Masi, el caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los comentarios discriminatorios en televisión y el impacto que pueden tener cuando se vuelven virales.