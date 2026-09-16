Javier Malosetti llegará a Neuquén el próximo 15 de octubre para presentar su nuevo proyecto en formato de power trío. La cita será en Mood Live, donde el músico compartirá escenario con Bruno Di Lorenzo en guitarra y Mateo Ottonello en batería, en una formación que combina nuevas composiciones con versiones renovadas de canciones de etapas anteriores.

El propio Malosetti destacó que se trata de un formato que hacía varios años no abordaba. La propuesta recupera la formación clásica de guitarra, bajo y batería, aunque con una mirada renovada sobre el repertorio. Según explicó, tanto los temas nuevos como las reversiones de canciones anteriores adquieren una sonoridad diferente dentro de esta nueva formación.

Malosetti Trío está integrado por Javier Malosetti, Bruno Di Lorenzo y Mateo Ottonello.

El trío se completa con dos jóvenes músicos de destacada trayectoria. Bruno Di Lorenzo, oriundo de La Plata, colaboró con artistas como Willy Crook y Oscar Giunta y desarrolla además su propio proyecto musical. Mateo Ottonello, nacido en Montevideo, integra el trío eléctrico de Hugo Fattoruso, tiene un dúo junto a Hernán Jacinto y cuenta con tres álbumes como solista.

Malosetti cuenta con una extensa carrera dentro de la música argentina y trabajó junto a figuras como Luis Alberto Spinetta, Dino Saluzzi, Rubén Rada y Mike Stern. A lo largo de su trayectoria recibió cinco premios Gardel, dos premios Konex, dos premios Clarín y dos premios Estrella de Mar.

Mood Live será el escenario de la presentación de Javier Malosetti en Neuquén.

La identidad musical del proyecto mantiene elementos característicos de su recorrido, con una combinación de fusión, jazz y blues. El repertorio incluye composiciones originales y reversiones, mientras que actualmente el grupo trabaja en la grabación de su primer álbum, que será el número 14 dentro de la discografía de Malosetti. La presentación será el jueves 15 de octubre en Mood Live, Mtro. González 40, con apertura de puertas a las 19. Las entradas se encuentran disponibles a través de ProTickets y en la boletería del espacio, mientras que la organización informó que también habrá venta de tickets en puerta desde las 21.