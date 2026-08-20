La obra teatral “ESTO”, de la autora Alejandra Varela, estrenará este viernes 21 con una función especialmente destinada a estudiantes de colegios de Neuquén, en el marco del programa Vivenciar Teatro y Formador de Espectadores.

Varela brindó detalles sobre la propuesta en el programa La noche cae, la radio se enciende, que se emite por AM550, y explicó que la obra plantea una mirada sobre la pérdida de sentido en la vida cotidiana y las dificultades que aparecen cuando el diálogo deja de ser una herramienta para comprender al otro. A través de una puesta atravesada por la tensión, la búsqueda y la violencia, la obra invita a reflexionar sobre la necesidad de encontrar culpables y señalar a quienes son considerados diferentes.

La puesta aborda la pérdida de sentido y la dificultad de expresar aquello que permanece oculto.

El texto propone un recorrido por situaciones en las que las palabras parecen perder su significado y dejan lugar a aquello que no puede ser expresado. La obra utiliza lo corporal y lo visceral como una forma de representar aquello que permanece oculto o no dicho. La puesta cuenta con las actuaciones de Sr. Ranita, Mónica Miceli, Dolores Perata y Patricia Viglianchino. El diseño sonoro está a cargo de Santi Lesca, la asistencia de dirección es de Ricardo Peterseim y la dirección corresponde a Daniela Suárez.

Con esta propuesta, el programa busca acercar a estudiantes al teatro y generar un espacio de encuentro con obras que permitan abrir preguntas, estimular la reflexión y promover nuevas experiencias como espectadores.