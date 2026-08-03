A los 14 años, Ulises Belén ya acumula un recorrido que sorprende: presentaciones junto a orquestas, actuaciones en el Teatro Colón, una distinción de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina y una creciente carrera como solista. Ahora, el joven pianista llegará por primera vez a Neuquén para ofrecer un concierto el próximo 9 de agosto, a las 20, en ARS Cultura (San Martín 1345), donde interpretará obras de Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin.

En una entrevista con Entretiempo, el programa de AM550 y 24/7 Canal de Noticias, Belén expresó su entusiasmo por el debut en la capital neuquina. "Sí, nunca estuve en Neuquén antes. Va a ser un lindo concierto", afirmó el pianista, quien aseguró que se prepara "estudiando y practicando" para cada presentación.

Aunque hoy es considerado una de las jóvenes promesas del piano argentino, Belén comenzó a estudiar el instrumento hace apenas cuatro años y medio, cuando tenía diez. "Al principio no me daba para tocar el piano. Empecé con la batería y después finalmente me adentré en el piano", recordó.

Su formación comenzó en la Escuela de Arte de Florencio Varela, donde estudió teoría musical y percusión antes de dedicarse definitivamente al piano. Más tarde inició sus estudios con el maestro José Luis Yulí, quien fue además quien recomendó su participación en el concierto de Neuquén.

Si bien en su familia no hay pianistas profesionales, la música siempre estuvo presente. "No hay alguien que toque el piano en serio, pero mis padres son guitarristas y estudiaron piano complementario."

Del Teatro Colón a Neuquén: Ulises Belén, el pianista de 14 años, se presenta en ARS Cultura.

Música clásica, pero no exclusivamente

Consultado sobre su elección por el repertorio clásico, Belén explicó que ese fue su punto de partida, aunque hoy también disfruta interpretar otros géneros. "Empecé con música clásica porque es el estándar, pero también hago música popular. No soy solo un pianista clásico." Recordó además que una de las primeras obras que aprendió fue la célebre Para Elisa, de Beethoven.

Respecto del repertorio elegido para su presentación en Neuquén, señaló que Beethoven y Chopin ocupan un lugar central en la historia del piano. "Son compositores muy importantes para el piano, especialmente Chopin, porque prácticamente toda su obra fue compuesta para este instrumento."

Estudiar, tocar y seguir siendo adolescente

Para poder compatibilizar su formación artística con la educación secundaria, Belén cursa de manera virtual. "Voy a un colegio virtual, entonces tengo más tiempo para estudiar porque las tareas las puedo hacer cuando quiero", explicó.

Además del piano, dedica parte de su tiempo a componer y leer. "Me gusta componer y me gusta leer", comentó al hablar de sus actividades fuera de la música.

En junio de este año recibió el premio de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, una de las distinciones más importantes del ámbito académico musical. "Es muy importante", resumió con la misma sencillez que caracterizó toda la entrevista.

Pese a su juventud, Belén ya actuó en distintos escenarios del país, entre ellos el Teatro Colón —incluyendo una presentación oficial en el Salón Dorado— y ha participado como solista junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela.

Ahora, el próximo desafío será Neuquén, donde el público tendrá la oportunidad de escuchar por primera vez en la ciudad a uno de los talentos jóvenes más destacados de la música clásica argentina.

La entrevista a Ulises Belén