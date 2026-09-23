La banda Experiencia Arjona llegará a Neuquén para presentar un espectáculo dedicado a la trayectoria musical de Ricardo Arjona. El show será este sábado 27 de septiembre en Mood Live y propone recorrer los grandes éxitos del artista guatemalteco, desde sus primeros trabajos hasta sus canciones más recientes.

El proyecto nació en la ciudad de Funes, Santa Fe, y comenzó su recorrido en bares y eventos privados y municipales de Rosario y la región. Con el tiempo, la banda llevó su propuesta a distintos escenarios y teatros de Buenos Aires, entre ellos el Teatro Municipal Pepe Soriano, Teatro Pacheco y Teatro Carlos Carella, además de presentarse en diferentes provincias del país.

aúl Danieles Garín estará al frente de la voz en el espectáculo que recorrerá los grandes éxitos de Arjona.

La propuesta se diferencia por contar con banda en vivo, con Raúl Danieles Garín en la voz y músicos que completan la formación en piano, guitarra, bajo, percusión, coro y saxo. El espectáculo busca ofrecer una interpretación propia de las canciones de Arjona y generar una experiencia para públicos de distintas edades.

Durante el show, Experiencia Arjona repasará diferentes etapas de la carrera del músico guatemalteco, con una selección de canciones que forman parte de su repertorio más conocido. La banda plantea el espectáculo como un homenaje construido desde la interpretación y el trabajo de sus músicos en escena.

El show será este 27 de septiembre en Mood Live, con apertura de puertas a las 19.

La presentación será en Mood Live, ubicado en Mtro. González 40 de Neuquén. La apertura de puertas está prevista para las 19 y la venta de tickets en puerta comenzará a las 21. Las entradas ya están disponibles a través de Protickets y en la boletería del espacio.