Furia Scaglione llegó a un reality en Chile y armó un escándalo: el polémico video

Ni un día le bastó a Juliana “Furia” Scaglione para desatar el caos en la televisión chilena. La ex Gran Hermano desembarcó en Santiago para sumarse al reality El Internado, y apenas cruzó la puerta del set, el clima cambió por completo: gritos, discusiones, empujones y situaciones al borde del colapso.

El ciclo, que se emite por Mega y MegaGo, había anunciado con bombos y platillos la llegada de una “figura internacional” para darle un giro a la competencia. Lo que nadie esperaba era que esa sorpresa fuera la argentina más intensa de los últimos tiempos, capaz de alterar cualquier equilibrio televisivo en cuestión de minutos.

Su presentación fue todo un show. En el adelanto que difundió la señal chilena, se la ve entrar en moto, con su energía característica y una seguridad que desafía cualquier protocolo. Apenas pisa el set, una concursante lanza sorprendida: “¿Y esta quién es?”. Sin dudarlo, la respuesta de Furia fue inmediata y con la misma actitud que la hizo famosa: “Soy Furia, y vengo a jugar fuerte”.

Desde ese momento, el reality cambió de tono. Según trascendió, la argentina tuvo varios cruces con sus nuevos compañeros durante las primeras grabaciones. Los videos del avance muestran interrupciones, gritos y enfrentamientos cara a cara, mientras la producción intenta contener lo que ya se convirtió en el foco del programa.

Fuentes cercanas al ciclo aseguran que la tensión escaló rápidamente: habría habido portazos y empujones durante una dinámica grupal. Furia, fiel a su estilo, se mostró desafiante, mientras algunos participantes la acusaron de “robar cámara” y otros directamente optaron por evitarla.

El programa, conducido por Laura Bozzo, promete mostrar en su próxima emisión el capítulo completo de la llegada de Furia Scaglione, un ingreso que ya generó picos de rating en Chile y reacciones encendidas en redes sociales.

Además, la ex GH habría tenido un fuerte intercambio con Adrián Pedraja, actor y exfutbolista español conocido por su paso por Élite y El secreto de Puente Viejo. Según testigos del rodaje, el cruce incluyó reproches, ironías y hasta un “no te metas conmigo” de parte de la argentina.

Con su primer día, Furia Scaglione volvió a confirmar lo que ya todos sabían: donde aparece, pisa fuerte y hace sentir que está presente. Y si algo queda claro, es que su paso por El Internado promete ser tan intenso como lo que mostró en GH en Argentina.