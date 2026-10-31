Diego Maradona cumpliría 66 años: la historia de la foto que unió a River y Boca en el último adiós al 10

Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este viernes 30 de octubre de 2026. A pocas horas del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, una fotografía tomada durante su despedida vuelve a representar algo que trasciende cualquier rivalidad futbolística.

La imagen fue capturada por el fotógrafo Maximiliano Luna, durante la cobertura de Infobae del velorio de Maradona, en noviembre de 2020. En ella, un hincha de River y dos simpatizantes de Boca aparecen fundidos en un abrazo, unidos por la tristeza que provocó la muerte del ídolo.

La fotografía, tomada en plena pandemia de COVID-19 y durante las restricciones sanitarias del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Con el tiempo, se transformó en una de las imágenes más representativas de aquella despedida.

La imagen que retrató una pasión por encima de los colores

Hay fotografías que consiguen explicar en un instante lo que muchas palabras no alcanzan a transmitir. La de Maximiliano Luna -de hecho se trata de una serie de dos imágenes- es una de ellas.

En medio del dolor por la muerte de Diego Maradona, las diferencias entre las camisetas quedaron momentáneamente a un costado. Un hincha de River y dos de Boca se abrazaron sin importar las cargadas, las discusiones ni una de las rivalidades más intensas del fútbol argentino.

El fotógrafo Maximiliano Luna captó a dos hinchas de Boca y uno de River mientras se abrazaban y lloraban en el velorio de Diego Maradona. Fue durante su cobertura para Infobae

El protagonista de aquel momento no necesitaba presentación. Era Diego, el futbolista que había nacido en Villa Fiorito, que soñaba desde chico con jugar en Primera División y que terminó convirtiéndose en campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986.

Era también el hombre que había construido una identificación profunda con Boca Juniors, club del que fue hincha y en el que dejó una huella imborrable.

Quiénes eran los protagonistas del abrazo que recorrió el mundo

Detrás de la fotografía había una historia tan conmovedora como la propia imagen. Según reconstruyó Infobae en una publicación del 29 de noviembre de 2020, los protagonistas eran Damián Juárez, hincha de River, y Luis Manrique, simpatizante de Boca, además de un tercer hombre que se sumó espontáneamente al abrazo y cuya identidad no pudieron establecer.

Sin la camiseta de Boca, Luis Manrique camina por la calle en plena pandemia de COVID-19 - Foto: Infobae

Juárez había llegado a la zona del Obelisco durante la noche del miércoles 25 de noviembre y luego se trasladó a Plaza de Mayo para despedir a Maradona. Allí conoció a Manrique, con quien compartió horas de espera y conversaciones sobre Diego.

La camiseta de River que llevaba puesta tenía un destino especial: quería dejársela al Diez en el cajón. Debajo llevaba la de la Selección argentina. No pudo cumplir ese deseo porque se descompensó al acercarse al féretro.

Damián Juárez, el hincha de River que fue fotografiado por Maximiliano Luna en el velorio de Maradona - Foto: Infobae

Al salir de la Casa Rosada, Juárez esperó a Manrique para reencontrarse con él. Fue entonces cuando ambos volvieron a abrazarse y un tercer hincha se sumó a la escena. Maximiliano Luna registró ese instante que terminaría convirtiéndose en una postal de la despedida de Maradona.

La historia detrás de una fotografía que trascendió el fútbol

El valor de la imagen también está en lo que contó su autor. Maximiliano Luna llevaba horas cubriendo la despedida en Plaza de Mayo y, acostumbrado a fotografiar la rivalidad entre los equipos, encontró en aquella escena algo diferente: la unión entre hinchas que, en otro contexto, podían estar enfrentados.

La fotografía sintetizó una dimensión particular de Maradona: su capacidad para generar identificación más allá de las camisetas. El Diez era un símbolo popular que atravesaba generaciones, clases sociales y pertenencias futbolísticas.

No se trataba de negar la rivalidad entre Boca y River, sino de mostrar que había algo capaz de ponerla en pausa. La muerte de Maradona había provocado un dolor compartido y, por unos minutos, los colores dejaron de importar.

Maradona, Boca y un Superclásico atravesado por su recuerdo

La coincidencia temporal le da un significado especial al recuerdo. Este viernes, en el día en que Diego cumpliría 66 años, Boca volvió a homenajearlo con publicaciones y un video dedicado a su historia con la camiseta azul y oro.

Este domingo 1 de noviembre, desde las 15, Boca recibirá a River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El partido volverá a poner frente a frente a las dos hinchadas que aparecen representadas en aquella fotografía.

Maradona fue una figura estrechamente identificada con Boca, pero su dimensión futbolística nunca quedó limitada a un club. Fue campeón del mundo con Argentina en México 1986, brilló en Napoli y dejó una marca indeleble en el fútbol internacional.

Por eso, aquella fotografía conserva su fuerza: no habla solamente de Boca, River o de un velorio. Habla de lo que provoca un ídolo popular y de cómo el fútbol, incluso en un momento tan doloroso, puede convertirse en un espacio de encuentro.