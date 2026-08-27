Fede Cyrulnik llega a Neuquén con su nuevo espectáculo “Stand Up - Comedy Show”, que se presentará el viernes 4 de septiembre a las 21 en Casino Magic. En esta nueva propuesta, el comediante vuelve a desplegar una de sus principales marcas: el humor basado en los signos del zodíaco, combinado con stand up, improvisación y situaciones de la vida cotidiana.

La nueva presentación llega después del éxito de su espectáculo anterior, que convocó a más de 100.000 espectadores y agotó localidades en distintos países. Argentina, España, Irlanda, México, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica fueron parte del recorrido internacional que consolidó su presencia dentro de la escena de la comedia.

El comediante vuelve a apostar por una de sus fórmulas más reconocidas: stand up, astrología y observaciones cotidianas.

Actor, comediante, improvisador e influencer, Cyrulnik comenzó a consolidar su trayectoria en los medios en 2003, con trabajos para señales como Disney Channel y Comedy Central. También fue conductor en Canal 7 y Encuentro, participó de producciones de Televisa en México y protagonizó más de 50 comerciales alrededor del mundo.

Su vínculo con el stand up comenzó en 2011, luego de varios años de experiencia en improvisación teatral. Se formó junto a Fernando Sanjiao y en el American Comedy Institute de Nueva York, y posteriormente creó espectáculos como “Flashback”, “Animal” y “Típico Pitbull”. En 2022, Amazon Prime Video lo convocó para grabar “Signos”, un unipersonal que potenció aún más su proyección internacional.

Después de recorrer distintos países y reunir a más de 100.000 espectadores, Cyrulnik prepara una nueva etapa sobre los escenarios.

Con esta nueva propuesta, Fede Cyrulnik vuelve a apostar por una fórmula que ya conquistó a miles de espectadores. El encuentro será el viernes 4 de septiembre a las 21 en Casino Magic, donde el público podrá disfrutar de una noche de stand up, signos zodiacales y el particular humor del comediante.