El Gobierno de Neuquén lleva destinados, en menos de dos años, $315 millones en asistencia crediticia a unos 100 emprendedores culturales de la Provincia, como parte de dos líneas crediticias del programa Neuquén Financia.

La iniciativa es llevada adelante con la asistencia financiera del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), y el acompañamiento y asesoramiento técnico para la presentación de los proyectos de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Del total de solicitudes, 33 corresponden a artes visuales; 32 a artes musicales y sonoras; 15 a servicios conexos; 8 a artes audiovisuales; 6 a artes escénicas y las restantes 6 a artes literarias.

En cuanto a la distribución territorial, el programa alcanza hasta el momento a 13 localidades de cuatro regiones de la Provincia: Confluencia (Neuquén, Plottier y Centenario); Lagos del Sur (San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa la Angostura); del Pehuén (Zapala y Mariano Moreno); y Alto Neuquén (Chos Malal, Las Ovejas, Tricao Malal y Villa Curí Leuvú).

La asistencia financiera es muy bien recibida por los emprendedores del ecosistema cultural neuquino.

Gastón Gordillo es de Mariano Moreno e integra una banda musical de estilo mexicano llamada Mariachi Sur.

“Solicité el crédito para poder realizar la compra de instrumentos para fortalecer al grupo y tener una mejora en sonoridad”, explicó.

Con los fondos pudieron comprar un acordeón de 80 bajos; una trompeta de semi concierto; una vihuela, instrumento tradicional mexicano; y una correa para bajo eléctrico. “El impacto que esto tuvo en nuestra banda fue de gran importancia ya que no contábamos con instrumentos propios. Es un cambio que nos abrió muchas puertas y nos hizo crecer como banda”, destacó el artista.

Por último, consideró que “el acompañamiento de la Provincia con estos créditos es un gran apoyo para nosotros y para las personas emprendedoras. Nosotros particularmente nos sentimos muy agradecidos por ser parte del proceso de crecimiento de nuestra banda. Gracias a esto podemos ofrecer un trabajo más profesional y completo a los clientes”.

Otro crédito otorgado fue al Taller de Cerámica Cuatro Vetas, de San Martín de los Andes, para la compra de equipamiento y material prima. Se trata de un proyecto familiar iniciado hace 25 años en el sur de la región, que les ha permitido además recorrer el país exponiendo los trabajos en ferias, exposiciones, muestras y museos.

Desde el taller se destacó el apoyo de los créditos que promueve la Subsecretaría de Cultura, “porque alienta y fomenta con préstamos transparentes el trabajo y la producción de la gente que trabaja con el arte y la artesanía”.

Javier Cea, productor audiovisual de Neuquén, pudo con el crédito recibido actualizarse en equipamiento, adquiriendo una nueva cámara. “En estos tiempos donde la imagen y el contenido digital van en crecimiento y con estándares altos, adquirir un equipo nuevo y más moderno me permitió crecer en lo profesional y ampliar el rango de posibilidades laborales”, aseguró.

Es la segunda vez que recibe un crédito de la Provincia. “En lo que es la gestión siempre estuve muy bien asesorado y acompañado por el equipo de Cultura; lo recomiendo”, aseguró.

Líneas crediticias

El Ejecutivo cuenta con dos líneas de financiamiento especialmente pensadas para el sector cultural y adaptadas a las distintas etapas de desarrollo de sus emprendimientos.

Una línea para las industrias culturales, que está destinada a quienes necesitan una primera oportunidad de acceso al crédito para proyectos relacionados con industrias culturales. A través de esa línea presentaron proyectos 85 emprendedores.

Contempla un financiamiento de hasta 5 millones de pesos para inversiones en bienes materiales, maquinarias, herramientas, equipamientos menores y capital de trabajo necesario para cualquier etapa del proyecto y desarrollo de la actividad.

La restante es la línea Invertimos en Cultura, Creamos Futuro, que está dirigida a personas mayores de 18 años y personas jurídicas con proyectos vinculados a los servicios culturales. A través de esa línea presentaron proyectos 15 emprendedores.

La línea busca impulsar el desarrollo de emprendimientos del sector cultural en toda la Provincia, ofreciendo financiamiento a emprendimientos que ya han avanzado en procesos de formalización y crecimiento, con créditos de hasta 30 millones de pesos para fortalecer su consolidación y expansión.

Los fondos se pueden destinar a maquinarias, herramientas, equipamientos, ampliaciones, remodelaciones de obras que mejoren las prestaciones de servicios; insumos y materiales artísticos; patentes y marcas; tecnología informática: hardware y software; adquisición y/o desarrollo y prefinanciación de eventos.



